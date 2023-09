Chuyện lạ: CLB danh tiếng xếp hàng nghe CĐV chỉ trích

Sau 4 vòng đấu đầu tiên của Ligue 1 mùa giải 2023/2024, CLB Lyon có thành tích thi đấu bết bát khi chỉ giành được 1 điểm sau 1 trận hòa và 3 trận thua. Đội bóng danh tiếng từng 7 lần vô địch nước Pháp đã tụt xuống cuối bảng xếp hạng.

Sau khi kết thúc trận đấu mới đây giữa Lyon và PSG, một CĐV trung thành của Lyon đã không giữ được bình tĩnh. Người này thông qua chiếc loa cầm tay đã có những chỉ trích thẳng thắn với đội bóng. Ở dưới sân, các cầu thủ và ban huấn luyện Lyon, bao gồm cả HLV trưởng Laurent Blanc chỉ biết đứng im lắng nghe.

CĐV này nói: "Thông điệp chúng tôi muốn nói rất rõ ràng. Nếu các bạn vẫn là những người khoác áo Lyon, các bạn không được phép tiếp tục im lặng nữa. Nếu các bạn muốn tiếp tục gắn bó với Lyon, cần tôn trọng màu áo này chứ không phải hủy hoại nó.

Các bạn luôn kêu gọi CĐV ủng hộ các bạn nhưng trước khi chúng tôi làm điều đó, các bạn cần chứng minh mình xứng đáng nhận được sự ủng hộ. Tôi mong các bạn hãy cố gắng thể hiện mình, hãy tôn trọng màu áo của CLB để vực dậy đội bóng trong thời điểm khó khăn hiện tại".

