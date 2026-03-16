Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Cách đây 2 tuần, trên trang fanpage chính thức của CLB Thanh Hóa đã công bố danh sách 4 tân binh trong kỳ chuyển nhượng V-League 2025/2026 giai đoạn II. Mặc dù vậy, việc chưa được gỡ án phạt của FIFA khiến HLV Mai Xuân Hợp và các học trò vẫn phải quay cuồng trong cơn “xoay-tua” đội hình vốn đã thiếu lại còn yếu ở thời điểm hiện tại.

Chuyển nhượng V-League 2025/2026 đóng cửa: Thanh Hóa nín thở chờ "ngày phán quyết"

Trong thông báo đó, CLB Thanh Hóa ghi rõ đã hoàn tất việc nộp khoảng 3 tỉ đồng theo yêu cầu của FIFA để xử lý dứt điểm án cấm chuyển nhượng. Động thái này được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp đội bóng xứ Thanh giải tỏa áp lực kéo dài nhiều tháng và sẵn sàng tăng cường lực lượng cho giai đoạn then chốt của V-League 2025/2026.

Trước đó, FIFA ban hành lệnh cấm sau khi nhận đơn khiếu nại từ một số ngoại binh từng khoác áo Thanh Hóa. Có thời điểm lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng khiến thủ môn Y Êli Niê phải đá tiền đạo để đủ quân số, cho thấy tình thế cấp bách mà đội bóng xứ Thanh phải đối mặt. Trong khoảng 5–6 vòng đấu gần đây, HLV Mai Xuân Hợp chỉ có khoảng 15–16 cầu thủ đủ khả năng ra sân nhưng CLB Thanh Hóa vẫn nỗ lực thi đấu hết mình.

Khoảnh khắc thủ môn Y Êli Niê vào sân để chơi ở vị trí tiền đạo do CLB Thanh Hóa không còn người để tiếp tục thi đấu

Chính vì vậy, việc CLB Thanh Hóa công bố 4 tân binh gồm Amar Catic, cầu thủ mang hai quốc tịch Bosnia-Herzegovina và Hà Lan, từng khoác áo U21 Bosnia-Herzegovina và được định giá khoảng 250.000 Euro vào tháng 10/2025, cùng 3 nội binh gồm Lê Văn Hưng, Nguyễn Hữu Dũng và Lê Văn Hoàn, đã thắp lên hi vọng cho các CĐV xứ Thanh trong hành trình trụ hạng của đội nhà ở mùa giải năm nay.

Mặc dù vậy, tính đến thời điểm này (ngày 16/3), án phạt của CLB Thanh Hóa vẫn chưa được FIFA gỡ bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc 4 tân binh kể trên sẽ chưa thể ra sân nếu đội bóng xứ Thanh không thể thay đổi tình hình trong gần 24 giờ tới, trong bối cảnh đội hình vốn mỏng manh của HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục bị “tàn phá” bởi chấn thương và thẻ phạt sau thất bại 0-1 trước Nam Định trên sân Thiên Trường ở vòng 16 V-League 2025/2026.

Trong lúc “nín thở” đếm ngược tới giờ G, CLB Thanh Hóa đã nhờ VFF hỗ trợ để có thể gỡ án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA. “Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo CLB, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiếp nhận hồ sơ và sẽ gửi sang FIFA để can thiệp, hy vọng trong một đến hai ngày tới đội có thể đăng ký bổ sung cầu thủ”, HLV Mai Xuân Hợp đã chia sẻ trong buổi họp báo sau thất bại trước Nam Định cách đây 2 ngày. Tuy nhiên, thời hạn 2 ngày để VFF tác động tới FIFA đã hết, nhưng CLB Thanh Hóa vẫn chưa được gỡ bỏ án phạt.

Theo lịch thi đấu vòng 17 V-League 2025/2026, CLB Thanh Hóa sẽ trở về sân nhà tiếp đón Công an TP.HCM FC lúc 18h00 ngày 4/4. Đây là thời điểm V-League trở lại sau khi kết thúc dịp FIFA Days tháng 3/2026, thế nhưng việc đội bóng xứ Thanh có thể “thoát hiểm” trong nỗ lực tự cứu mình vẫn đang được đặt dấu hỏi lớn.