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Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: CAHN chia tay trung vệ thép

Thứ Bảy, 15:18, 18/07/2026
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VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB CAHN chia tay trung vệ Hugo Gomes, người đã chính thức đầu quân cho CLB Lion City Sailors của Singapore.

Theo tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB CAHN đã chia tay trung vệ Hugo Gomes. Trong thông báo mới nhất thì CLB Lion City Sailors của Singapore xác nhận ký hợp đồng 2 năm với cầu thủ sinh năm 1995.

Hugo Gomes chia tay CLB CAHN

Trung vệ Hugo Gomes, cao 1,87 m, gia nhập Lion City Sailors sau hai mùa giải thi đấu thành công trong màu áo CAHN. Cầu thủ 31 tuổi ra sân tổng cộng 34 trận ở sân chơi V-League, ghi được 5 bàn thắng, 1 kiến tạo.

Trong thời gian khoác áo CAHN, Hugo Gomes cùng đội bóng giành ba danh hiệu chỉ sau hai mùa giải, nổi bật là chức vô địch V-League 2025/26. Bên cạnh đó, anh còn góp công giúp đại diện Việt Nam giành ngôi á quân Shopee Cup 2024/25.

chuyen nhuong v-league 2026 2027 moi nhat cahn chia tay trung ve thep hinh anh 1
Hugo Gomes chính thức đầu quân cho CLB Lion City Sailors của Singapore.

Trước khi đến Việt Nam, Hugo Gomes từng là tuyển thủ U20 Brazil và sở hữu sự nghiệp thi đấu quốc tế phong phú khi khoác áo nhiều CLB tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và Qatar.

Đáng chú ý, trung vệ sinh năm 1995 lập kỳ tích giành ba chức vô địch Liga Portugal 2 liên tiếp cùng ba đội bóng khác nhau gồm Estoril, Rio Ave và Moreirense trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023. Anh cũng có hơn 100 lần ra sân tại giải hạng Nhì Bồ Đào Nha.

Lion City Sailors đánh giá cao Hugo Gomes

Giám đốc bóng đá Luka Lalić đánh giá Hugo Gomes là bản hợp đồng chất lượng, giúp tăng chiều sâu đội hình trước mùa giải mới: “Hugo là một hậu vệ giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được năng lực. Cậu ấy từng thi đấu trong nhiều môi trường bóng đá khác nhau và hiểu rõ điều gì cần thiết để duy trì phong độ đỉnh cao.

Khả năng đọc tình huống, sự điềm tĩnh khi cầm bóng và năng lực phòng ngự của Hugo sẽ bổ sung hoàn hảo cho đội hình hiện tại, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh tích cực. Chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ đóng vai trò quan trọng khi CLB phải chinh chiến trên nhiều mặt trận”.

chuyen nhuong v-league 2026 2027 moi nhat cahn chia tay trung ve thep hinh anh 2

Chia sẻ trong ngày ra mắt, Hugo Gomes cho biết: “Tôi luôn hứng thú với những thử thách mới và dự án của Lion City Sailors khiến tôi rất hào hứng. Đây là một CLB có tham vọng lớn và định hướng phát triển rõ ràng. Tôi cảm nhận được khát khao tiến bộ của toàn đội cũng như mong muốn đưa bóng đá Singapore vươn lên tầm cao mới.

Tôi muốn mang toàn bộ kinh nghiệm tích lũy từ nhiều quốc gia khác nhau để giúp CLB tiếp tục phát triển. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là duy trì vị thế số một trong nước và tiến xa nhất có thể tại các đấu trường châu Á”.

Trí Minh/VOV.VN
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