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Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: CAHN ký hợp đồng với Mourinho

Thứ Năm, 16:28, 16/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha Paulo Mourinho vào cương vị trợ lý HLV trưởng.

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CAHN đã hoàn tất thỏa thuận với ông Paulo Mourinho. Chiến lược gia sinh năm 1987 sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV trưởng, góp phần hoàn thiện bộ máy chuyên môn của đội bóng đương kim vô địch V-League.

Trang chủ CAHN thông báo: “CLB CAHN chính thức xác nhận việc bổ nhiệm ông Paulo Mourinho giữ vị trí Trợ lý Huấn luyện viên trưởng. Sự bổ sung này nằm trong kế hoạch hoàn thiện bộ máy Ban huấn luyện dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Alexandre Polking. Chúc ông Paulo Mourinho có một hành trình làm việc thuận lợi và gặt hái nhiều vinh quang cùng đội bóng Thủ đô”.

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CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha Paulo Mourinho vào cương vị trợ lý HLV trưởng.

Paulo Mourinho mang quốc tịch Bồ Đào Nha và từng có thời gian làm việc cùng HLV Alexandre Polking tại Bangkok United vào năm 2018. Mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong quá khứ được kỳ vọng sẽ giúp bộ đôi này nhanh chóng xây dựng sự gắn kết, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn của CAHN.

Việc bổ sung Paulo Mourinho cho thấy tham vọng lớn của đội bóng ngành công an trong mùa giải 2026/2027. CAHN không chỉ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương V-League mà còn hướng đến thành tích cao ở các đấu trường quốc nội và quốc tế.

Bên cạnh việc kiện toàn ban huấn luyện, CAHN cũng tích cực tăng cường lực lượng. Đội bóng đã chiêu mộ các tân binh Damià Sabater, Y Eli Nie và David Henen, đồng thời gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột nhằm duy trì chiều sâu đội hình và sức cạnh tranh ở mùa giải mới.

Trí Minh/VOV.VN
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