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Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Công an TP.HCM gây bất ngờ

Thứ Bảy, 17:15, 18/07/2026
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VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Công an TP.HCM đã bất ngờ chia tay tiền vệ Bùi Ngọc Long.

Tiền vệ Bùi Ngọc Long đã có 54 trận thi đấu cho đội chủ sân Thống Nhất, ghi được 4 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo.

Sở hữu tốc độ, nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng hoạt động năng nổ bên hành lang cánh, tiền vệ 24 tuổi luôn là phương án giàu năng lượng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng.

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Công an TP.HCM thông báo chia tay Ngọc Long - Văn Lắm - Thanh Bình.

Riêng ở mùa giải 2025/2026, Bùi Ngọc Long có 15 lần ra sân trên mọi đấu trường và đóng góp tích cực vào lối chơi mỗi khi được trao cơ hội. Dù vậy, sự cạnh tranh ngày càng lớn trong đội hình khiến anh không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của ban huấn luyện.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định chia tay được cho là việc Công an TP.HCM tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội bóng ngành công an liên tiếp chiêu mộ những gương mặt chất lượng nhằm nâng cấp đội hình, qua đó buộc phải thanh lọc lực lượng.

Không chỉ Bùi Ngọc Long, Công an TP.HCM cũng nói lời chia tay với Đặng Văn Lắm và Đinh Thanh Bình. Trong đó, Đinh Thanh Bình khép lại quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn và sẽ trở về CLB Ninh Bình sau khi hợp đồng hết hiệu lực.

Trí Minh/VOV.VN
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