Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Công an TP.HCM nổ bom tấn

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Công an TP.HCM chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Michael Olaha. Chân sút người Nigeria trở thành tân binh tiếp theo của đội chủ sân Thống Nhất sau khi chia tay SLNA sau nhiều năm gắn bó.

Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng nền tảng thể lực sung mãn, Olaha nổi bật với lối chơi giàu sức mạnh, khả năng tì đè, làm tường hiệu quả và dứt điểm đa dạng. Ban huấn luyện Công an TP.HCM kỳ vọng tiền đạo sinh năm 1996 sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công trong mùa giải mới.

Ở mùa giải V-League 2025/2026, Olaha là một trong những điểm sáng của SLNA khi ghi 9 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại V-League cũng được xem là lợi thế để chân sút người Nigeria nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới.

Công an TP.HCM chiêu mộ thành công Olaha và Phan Văn Đức.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ Phan Văn Đức từ CAHN. Cầu thủ quê Nghệ An trở thành tân binh thứ tư của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Sau quãng thời gian thành công cùng SLNA, Phan Văn Đức gia nhập CAHN và ra sân 24 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025/2026, ghi 3 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Tuy nhiên, do phải cạnh tranh với nhiều ngôi sao trên hàng công, tiền vệ sinh năm 1996 chủ yếu được sử dụng từ băng ghế dự bị.

Việc chuyển sang khoác áo Công an TP.HCM được kỳ vọng sẽ giúp Phan Văn Đức có nhiều cơ hội ra sân hơn. Nếu duy trì được thể trạng tốt và lấy lại cảm hứng thi đấu, cựu tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn có thể tìm lại phong độ từng giúp anh trở thành một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Với sự xuất hiện của cả Phan Văn Đức và Michael Olaha, hàng công Công an TP.HCM được kỳ vọng sẽ sở hữu thêm nhiều phương án chất lượng, qua đó hướng đến mục tiêu tạo dấu ấn tại V-League 2026/2027.