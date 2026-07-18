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Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Hà Nội FC ký hợp đồng quan trọng

Thứ Bảy, 12:06, 18/07/2026
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VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC đã chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đến hết năm 2028.

Quyết định này không gây nhiều bất ngờ khi tiền vệ sinh năm 1993 nhiều năm qua luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội bóng Thủ đô.

Mùa giải 2025/2026 vừa qua cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Hùng Dũng tròn 10 năm khoác áo đội một Hà Nội FC. Sau quá trình đàm phán, hai bên đã thống nhất ký tiếp bản hợp đồng có thời hạn thêm hai năm, khẳng định niềm tin tuyệt đối mà đội chủ sân Hàng Đẫy dành cho tiền vệ sinh năm 1993.

chuyen nhuong v-league 2026 2027 moi nhat ha noi fc ky hop dong quan trong hinh anh 1
Hà Nội FC chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đến năm 2028.

Trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, Hùng Dũng được đôn lên đội một từ năm 2016 và nhanh chóng khẳng định vị trí không thể thay thế ở hàng tiền vệ. Với lối chơi thông minh, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, anh luôn là điểm tựa của đội bóng trong suốt một thập kỷ qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hùng Dũng đã có 306 lần ra sân trong màu áo Hà Nội FC. Bộ sưu tập danh hiệu của anh gồm 4 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia và 4 Siêu Cúp Quốc gia.

Trên phương diện cá nhân, tiền vệ này còn giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019, ghi dấu ấn như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên hiện đại.

Việc gia hạn hợp đồng với Hùng Dũng không chỉ giúp Hà Nội FC giữ chân một ngôi sao giàu kinh nghiệm mà còn bảo đảm sự ổn định cho lực lượng trong hành trình chinh phục các mục tiêu ở mùa giải 2026/2027.

Trí Minh/VOV.VN
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