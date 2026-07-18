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Chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất: Tuấn Hải rời Hà Nội FC

Thứ Bảy, 17:14, 18/07/2026
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VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, tiền đạo Phạm Tuấn Hải chia tay Hà Nội FC.

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC đã chính thức nói lời chia tay tiền đạo Phạm Tuấn Hải sau nhiều năm gắn bó. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ đội bóng Thủ đô bất ngờ, bởi chân sút sinh năm 1998 luôn là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công.

Trong thông báo chia tay, Hà Nội FC gửi lời tri ân đến những đóng góp của Tuấn Hải trong suốt hành trình khoác áo đội bóng. Tiền đạo 28 tuổi đã ra sân 132 trận trên mọi đấu trường, ghi 42 bàn thắng và để lại nhiều dấu ấn với tinh thần thi đấu máu lửa, nhiệt huyết cùng khát khao cống hiến.

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Tiền đạo Phạm Tuấn Hải chia tay Hà Nội FC.

Tuấn Hải là một trong những nhân tố góp công lớn giúp đội bóng Thủ đô giành cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2022 với các danh hiệu V-League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

Không chỉ đóng góp về chuyên môn, Tuấn Hải còn được đánh giá cao bởi tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và sự tận hiến mỗi khi ra sân. Những màn trình diễn ổn định của anh trong màu áo Hà Nội FC cũng là bệ phóng để tiền đạo này trở thành gương mặt quen thuộc của đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây.

Việc chia tay Phạm Tuấn Hải đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường đáng nhớ giữa cầu thủ quê Hà Nam và đội bóng Thủ đô. Hiện tại, bến đỗ tiếp theo của tiền đạo này vẫn chưa được công bố.

Hoàng Yến/VOV.VN
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