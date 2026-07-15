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Chuyển nhượng V-League 2026/27: HAGL chia tay "hòn đá tảng" sau 3 mùa giải gắn bó

Thứ Tư, 20:04, 15/07/2026
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VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: HAGL nói lời chia tay trung vệ ngoại binh Jairo Rodrigues sau 3 mùa giải gắn bó.

Trung vệ Jairo Rodrigues chính thức nói lời chia tay HAGL sau 3 mùa giải thi đấu tại sân Pleiku. Thông tin này được chính cầu thủ người Brazil xác nhận trên trang cá nhân với những dòng chia sẻ đầy cảm xúc.

“Ba mùa khó quên. Vô số kỷ niệm. Hôm nay, tôi tạm biệt HAGL với trái tim đầy biết ơn”, Jairo Rodrigues viết. Anh cũng nhấn mạnh việc khoác áo đội bóng phố Núi là một đặc quyền và giúp mình trưởng thành cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

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Trung vệ Jairo Rodrigues nói lời chia tay HAGL. (Ảnh: VPF)

Gia nhập HAGL từ tháng 9/2023 dưới thời HLV Kiatisuk, Jairo nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự. Với kinh nghiệm và thể hình lý tưởng, trung vệ 33 tuổi luôn là lựa chọn hàng đầu trong đội hình của đội bóng phố Núi.

Sau 3 mùa giải, Jairo Rodrigues đã thi đấu tổng cộng 77 trận trên mọi đấu trường. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Jairo còn đóng góp 14 bàn thắng cùng 6 pha kiến tạo, cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng.

Ở mùa giải 2025/26, Jairo cùng Đinh Quang Kiệt tạo nên cặp trung vệ ăn ý, giúp HAGL duy trì sự ổn định nơi hàng thủ. Sự ra đi của Jairo vì thế được xem là tổn thất đáng kể với đội bóng trước thềm mùa giải mới.

Trong thông điệp chia tay, Jairo không quên gửi lời tri ân tới các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ. “Cảm ơn các đồng đội, huấn luyện viên, nhân viên… đặc biệt là người hâm mộ vì sự ủng hộ tuyệt vời”, Jairo bày tỏ.

Việc chia tay trung vệ giàu kinh nghiệm buộc HAGL phải sớm tìm kiếm phương án thay thế phù hợp. Đây sẽ là bài toán không dễ với đội bóng phố Núi trong quá trình chuẩn bị cho V-League 2026/27.

PV/VOV.VN
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