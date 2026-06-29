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Chuyển nhượng V-League: HLV Tây Ban Nha bất ngờ gia nhập đội mới xuống hạng

Thứ Hai, 13:00, 29/06/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League: HLV người Tây Ban Nha - Gerard Albadalejo bất ngờ trở thành người dẫn dắt đội mới xuống hạng - CLB TP.HCM.

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Theo những thông tin chuyển nhượng V-League, HLV người Tây Ban Nha - Gerard Albadalejo bất ngờ trở thành người dẫn dắt đội mới xuống hạng - CLB TP.HCM. 

Nhà cầm quân từng dẫn dắt CLB Ninh Bình mùa trước sẽ có nhiệm vụ nhanh chóng giúp CLB TP.HCM trở lại với đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam trong mùa giải 2027/2028. 

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Ảnh: CLB TP.HCM. 

Việc bổ nhiệm chiến lược gia người Tây Ban Nha là một phần trong kế hoạch chuẩn bị nghiêm túc và toàn diện của CLB TP.HCM hướng tới mùa giải mới.

 Với quyết tâm xây dựng một tập thể giàu khát vọng, bản lĩnh và tính chiến đấu cao, đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng, trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trước đó đội bóng này cũng đã nỗ lực giữ chân một số trụ cột, trong đó nổi bật là tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa. 

Sinh năm 1983, HLV Gerard Albadalejo sở hữu nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt các CLB tại Tây Ban Nha và từng có thời gian làm việc tại V-League khi dẫn dắt Ninh Bình mùa trước. Trong thời điểm làm HLV của Ninh Bình mùa trước, ông đã giúp đội bóng này có thời gian dài dẫn đầu V-League. 

PV/VOV.VN
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