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Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7: Đồng Nai chiêu mộ tuyển thủ Romania

Thứ Ba, 09:27, 14/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7 nhận được sự chú ý khi Công Phượng đón đồng đội mới là tuyển thủ Romania.

Chuyển nhượng V League hôm nay 14/7 được người hâm mộ quan tâm khi Đồng Nai chính thức chiêu mộ thành công Andrei Ivan. Đây là bản hợp đồng nhận được nhiều kỳ vọng khi có bảng thành tích rất ấn tượng.

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Andrei Ivan sở hữu bản thành tích ấn tượng (Ảnh: Đồng Nai FC)

Sinh năm 1997, Andrei Ivan thi đấu ở vai trò tiền đạo mũi nhọn, đồng thời có thể thi đấu ở cả hai biên với nhiều năm khoác áo ĐT Romania. Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2022, Andrei Ivan đã có 17 lần ra sân trong màu áo ĐT Romania.

Andrei Ivan giàu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, đặc biệt trong màu áo Universitatea Craiova (Romania) khi ghi được 72 bàn thắng, 38 pha kiến tạo. Tiền đạo này góp công lớn giúp Universitatea Craiova vô địch Cúp Quốc gia Romania và Siêu cúp Romania.

Mùa giải trước, Andrei Ivan khoác áo Panserraikos (Hy Lạp), ghi được 5 bàn thắng, có 4 đường kiến tạo trong 32 trận ra sân. Theo định giá từ Transfermarkt, Andrei Ivan đang có giá trị khá cao với con số 800.000 euro.

Với việc Đồng Nai bổ sung thêm một trung phong, Công Phượng sẽ được chia lửa trên hàng công khi thi đấu tại V-League mùa giải tới. Đồng Nai được đánh giá là một hiện tượng đáng để chờ đợi của V-League 2026/27.

PV/VOV.VN
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