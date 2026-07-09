Chuyển nhượng V-League hôm nay 9/7: CAHN bổ sung thêm “người gác đền”

Chuyển nhượng V League hôm nay 9/7 được người hâm mộ quan tâm khi thủ môn Y Êli Niê chính thức gia nhập CAHN. Bản hợp đồng này được đánh giá giúp CAHN có thêm một sự lựa chọn chất lượng ở vị trí thủ môn, bên cạnh thủ thành số một Filip Nguyễn.

Thủ thành Y Êli Niê gia nhập CAHN (Ảnh: VPF)

Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo CLB Đắk Lắk, Y Êli Niê sau đó gia nhập Thanh Hoá. Mùa trước, thủ thành sinh năm 2001 thường xuyên được ra sân tại V-League và được đánh giá cao bởi khả năng phán đoán cũng như phản xạ tốt.

Việc bổ sung thêm Y Êli Niê giúp CAHN gia tăng sức cạnh tranh và tính ổn định cho hàng phòng ngự trước thềm mùa giải mới. Đặc biệt, CAHN sẽ phải thi đấu ở 4 đấu trường trong mùa tới gồm V-League, cúp Quốc gia, cúp C1 Đông Nam Á và cúp châu Á (thi đấu từ vòng play-off cúp C1 châu Á).

Sự bổ sung Y Êli Niê sẽ giúp CAHN có thêm người “chia lửa” với Filip Nguyễn. Dù vẫn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ, thủ thành Filip Nguyễn khó cày ải ở cả bốn đấu trường với mật độ thi đấu cao trong mùa giải sắp tới.

Bên cạnh đó, Lê Văn Xuân cũng đã nói lời chia tay Hà Nội FC sau 6 nắm gắn bó. Bến đỗ mới của Lê Văn Xuân hiện chưa được công bố.