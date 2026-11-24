CLB CAHN thắng cảm xúc đội bóng Nhật Bản, tạo địa chấn ở Cúp C1 châu Á 2026/27
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/11: CLB CAHN giành chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt 5 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/11: CLB CAHN giành chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt 5 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
90+6': HẾT GIỜ !!! Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 cho CAHN trước Vissel Kobe.
90+4': Hàng phòng ngự của CAHN vẫn đang thi đấu chắc chắn, còn các cầu thủ Vissel Kobe đang tỏ ra nóng vội ở khâu tấn công khi trận đấu đã bước vào những phút giây cuối cùng.
90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ cho những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ Vissel Kobe.
88': KHÔNG VÀO !!! Perea đi bóng giữa vòng vây của 4 cầu thủ đội khách, sau đó quyết định dứt điểm ngay ở rìa vòng cấm đối thủ, nhưng bóng đi nhẹ và chệch khung thành của Vissel Kobe.
84': TIẾC NUỐI !!! Đinh Thanh Bình thoát xuống phá bẫy việt vị vượt qua trung vệ đội khách sau tình huống chọc khe của đồng đội. Ở pha sút bóng cuối cùng, Thanh Bình dứt điểm đưa bóng đi sệt và quá nhẹ nên không thể gây khó khăn cho thủ môn Arai.
79': KHÔNG CÓ HAT-TRICK !!! CLB CAHN có tình huống phản công mẫu mực, Stefan Mauk đi bóng đến trước khu vực vòng cấm của đội khách, trước khi giữ bóng khéo léo rồi chọc khe tinh tế cho Perea thoát xuống vào vòng cấm. Trong khoảnh khắc cuối cùng đối mặt thủ môn, Perea lại dứt điểm không trúng tâm bóng và không thể ghi bàn.
75': Các cầu thủ CAHN đang kiểm soát bóng rất tốt ở khu vực giữa sân. Đội hình của đội bóng ngành công an di chuyển hợp lý để đẩy xa các mũi nhọn bên phía Vissel Kobe khỏi khung thành của đội nhà.
71': KHÔNG ĐƯỢC !!! Perea nhận bóng ở rìa vòng cấm sau đường chuyền của Mauk, sau đó xoay sở khéo léo trước khi nhả bóng về tuyến hai để Alan dứt điểm một chạm. Tuy nhiên, cú sút của ngoại binh CAHN đã bị cản lại bởi trung vệ đội khách.
66': KHÔNG VÀO !!! Jean Patric bật cao đánh đầu trong vòng cấm của CAHN sau đường treo bóng của đồng đội bên phía cánh phải theo hướng tấn công, tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác và chệch cột dọc.
62': TIẾC NUỐI !!! Thêm một lần nữa Perea có cơ hội ngon ăn trong vòng cấm của Vissel Kobe sau khi nhận đường chọc khe của đồng đội. Tuy vậy, tình huống dứt điểm cuối cùng của ngoại binh CAHN lại đi vọt xà trong gang tấc.
57': VÀO VÀO OOOOOOOOOOOO !!! CAHN 3-1 Vissel Kobe
Alan chọc khe tinh tế vào trung lộ để Perea thoát xuống phá bẫy việt vị đối mặt thủ thành Arai. Perea sau đó dứt điểm đưa bóng đi sệt vào góc xa làm bó tay thủ môn Vissel Kobe, nâng tỉ số lên 3-1 cho CAHN.
56': Sau khi phải nhận bàn thua, CLB CAHN đang chủ động thi đấu chậm lại nhằm hạ nhiệt trận đấu và kiểm soát lại khu vực giữa sân.
53': VÀO VÀO VÀO !!! CAHN 2-1 Vissel Kobe
Thủ môn Vũ Thành Vinh mắc sai lầm khó hiểu khi chuyền thẳng bóng vào chân của Erik bên phía đội khách. Tiền đạo Vissel Kobe đối mặt Thành Vinh và dễ dàng dứt điểm căng vào góc cao ghi bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đại diện Nhật Bản.
49': VÀO VÀO VÀO OOOOOOO !!! CAHN 2-0 Vissel Kobe
Từ đường căng ngang vào vòng cấm của Sabater, Perea có mặt đúng lúc để đánh đầu đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Vissel Kobe, nhân đôi cách biệt cho đội bóng ngành công an. Tỉ số lúc này là 2-0 cho CAHN.
48': KHÔNG ĐƯỢC !!! Từ tình huống lên bóng bên cánh phải theo hướng tấn công, Adou Minh treo bóng vào cột hai để Quang Vinh băng vào dứt điểm, nhưng bóng đã bị trung vệ đối thủ cản phá và đi hết đường biên.
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ CAHN cầm quyền giao bóng.
45+4': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! CLB CAHN tạm thời dẫn trước Vissel Kobe với tỉ số 1-0.
45': VÀO VÀO VÀO OOOOOO !!! CAHN 1-0 Vissel Kobe
Alan chọc khe rất tốt để Stefan Mauk phá bẫy việt vị thoát xuống vượt qua 3 trung vệ đối phương, rồi tung cú dứt điểm duỗi mu rất căng từ rìa vòng cấm vào góc gần, đánh bại thủ môn Arai, mở tỉ số 1-0 cho CAHN.
42': KHÔNG VÀO OOOOO !!! Perea chọc khe đẳng cấp cho Alan thoát xuống rê bóng thẳng vào vòng cấm của Vissel Kobe đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tình huống dứt điểm cuối cùng của tiền đạo CAHN lại đi quá bổng và vọt xà.
37': NGUY HIỂM !!! Thủ môn Thành Vinh bỏ gôn lao ra nhưng phá trượt bóng, tạo điều kiện cho cầu thủ đội khách đối mặt khung thành bỏ trống. Tuy nhiên, Văn Hậu một lần nữa có mặt đúng lúc để xoạc phá bóng giải nguy cho CAHN.
34': CLB CAHN đang là đội chơi hay hơn và có nhiều tình huống nguy hiểm hướng về phía khung thành của Vissel Kobe. Tuy nhiên, những chân sút của đội chủ nhà vẫn khá vô duyên và chưa thể tận dụng thành công các tình huống ngon ăn.
30': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bóng lộn xộn trong vòng cấm của Vissel Kobe rồi rơi vào chân của Perea. Tiền đạo CAHN dứt điểm 1 chạm nhưng trung vệ đội khách đã rất nhanh nhoài chân phá bóng thành công.
26': TỔN THẤT !!! Nguyễn Filip gặp chấn thương và buộc phải rời sân. Người vào sân thay thế cho Filip là Vũ Thành Vinh.
23': RẤT NGUY HIỂM !!! Erik thoát xuống vào vòng cấm của CAHN với tốc độ rất cao để vượt qua Văn Hậu rồi tung cú dứt điểm 1 chạm trong tình huống đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip. Tuy vậy, ở nhịp cuối cùng Văn Hậu đã kịp áp sát để xoạc bóng thành công.
19': KHÔNG VÀO !!! Nguyễn Filip bỏ khung thành lao ra che bóng nhưng tiền vệ của đội khách đã nhanh chân căng ngang, tạo điều kiện cho Erik dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.
15': NGUY HIỂM !!! Từ tình huống treo bóng vào vòng cấm trên chấm đá phạt góc, Yamakawa bật cao đánh đầu nhưng đã bị trung vệ CAHN phá bóng thành công.
11': KHÔNG VÀO !!! Trên chấm 11m, Alan dứt điểm đưa bóng đi quá thiếu chính xác và chệch khung thành của thủ môn Arai. Tỉ số lúc này vẫn là 0-0.
9': PHẠT ĐỀN !!! CAHN được hưởng quả đá phạt đền sau khi trọng tài xác định Steafan Mauk bị cầu thủ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm.
7': Sau những phút đầu trận bị ép sân, đội chủ nhà CAHN đang dần lấy lại thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các pha lên bóng ở hai hành lang biên của CAHN vẫn chưa tạo ra được nguy hiểm cho hàng phòng ngự của Vissel Kobe.
3': Sau tiếng còi khai cuộc, đội hình của Vissel Kobe lập tức tràn sang phần sân của CAHN để pressing tầm cao nhằm chơi phủ đầu đội chủ nhà. Tuy nhiên, khối đội hình của CAHN vẫn đang thi triển hợp lý để thoát được sức ép từ đội khách.
1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ CAHN ra sân trong trang phục truyền thống áo đỏ quần đỏ, trong khi đội khách Vissel Kobe xuất phát trong trang phục áo trắng quần xanh và nắm quyền giao bóng trước.
Các cầu thủ CLB CAHN khởi động trước giờ G (Ảnh: CLB CAHN)
Dàn cầu thủ U17 Việt Nam lên tiếng sau trận hòa tiếc nuối trước U17 New Zealand
VOV.VN - Dàn cầu thủ U17 Việt Nam tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng trước U17 New Zealand, nhưng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo ở lượt trận cuối gặp U17 Mali.
Trực tiếp Arsenal vs Dortmund tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp Arsenal vs Dortmund tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, diễn ra lúc 3h ngày 25/11/2026 theo giờ Việt Nam.
Trực tiếp U17 Nhật Bản 0-1 U17 Serbia: Căng như dây đàn
VOV.VN - Trực tiếp U17 Nhật Bản vs U17 Serbia trong khuôn khổ vòng bảng U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 24/11.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Napoli Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Napoli thuộc khuôn khổ lượt 5 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra lúc 03h00 ngày 25/11.
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu 2026/27 hôm nay 24/11: Arsenal và Man City ra sân
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu 2026/27 hôm nay 24/11: Arsenal chạm trán Dortmund, trong khi Man City đối đầu Napoli ở lượt trận 5 vòng bảng (League Phase).
Một số hình ảnh trước giờ diễn ra trận đấu giữa CAHN vs Vissel Kobe (Ảnh: CLB CAHN)
CLB CAHN sẽ đối diện thử thách lớn mang tên Vissel Kobe ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27, diễn ra lúc 19h15 ngày 24/11 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Trước đại diện hàng đầu của bóng đá Nhật Bản, thầy trò HLV Mano Polking cần một màn trình diễn thực sự thuyết phục nếu muốn giữ lại điểm số trên sân nhà, thậm chí tạo nên bất ngờ ở đấu trường châu lục.
Sau 4 lượt trận, CAHN đang sở hữu 4 điểm, thành tích không quá tệ nếu nhìn vào chất lượng những đối thủ mà đội bóng ngành công an đã phải chạm trán. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam từng giành chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của Cảng Thượng Hải, đồng thời buộc Kyoto Sanga phải chia điểm.
Cả Cảng Thượng Hải và Kyoto Sanga đều đang có phong độ khá ổn định tại Cúp C1 châu Á, cùng sở hữu 7 điểm và đứng trên CAHN ở bảng xếp hạng khu vực phía Đông. Những kết quả đó phần nào cho thấy đội bóng của HLV Mano Polking đủ khả năng cạnh tranh khi đối đầu các đại diện đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục.
Điều khiến CAHN chưa thể hài lòng nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Trong nhiều thời điểm, đội bóng ngành công an nhập cuộc tự tin, chủ động tấn công và không ngần ngại đẩy cao đội hình dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ.
Thay vì lựa chọn cách chơi phòng ngự chờ thời cơ, CAHN thường tìm cách áp đặt thế trận và tạo sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, những cơ hội ăn bàn rõ rệt lại không được các chân sút tận dụng hiệu quả, khiến nỗ lực của toàn đội nhiều lần trở nên dang dở.
Khi hàng công bỏ lỡ thời cơ, đội bóng ngành công an phải trả giá bằng những bàn thua, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua điểm số. Bên cạnh hạn chế trong khâu dứt điểm, những sơ suất cá nhân và sự thiếu chặt chẽ trong tổ chức phòng ngự cũng là nguyên nhân khiến CAHN chưa đạt được kết quả như mong muốn.
Dẫu vậy, 4 điểm sau 4 trận vẫn giúp đại diện Việt Nam duy trì cơ hội cạnh tranh một vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu vòng đấu phân hạng để giành vé đi tiếp. Vì thế, mỗi điểm số trong chặng đường còn lại đều có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi lịch thi đấu phía trước tiếp tục đưa CAHN đối mặt với những thử thách có đẳng cấp cao.
Vissel Kobe chính là một trong những đối thủ như vậy. Đội bóng Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh vượt trội với thành tích toàn thắng cả 4 lượt trận, ghi được 8 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần.
Đáng chú ý, Vissel Kobe hiện là đội duy nhất ở khu vực phía Đông duy trì được mạch toàn thắng. Hiệu suất ghi bàn trung bình 2 bàn mỗi trận không phải con số quá bùng nổ, nhưng đại diện Nhật Bản cho thấy sự hiệu quả nhờ khả năng kiểm soát thế trận và duy trì tính kỷ luật trong lối chơi.
Điểm mạnh của Vissel Kobe không chỉ nằm ở khả năng tổ chức tấn công mà còn là sự chắc chắn khi bảo vệ thành quả. Với 3 bàn thua sau 4 trận, đội bóng này cho thấy họ biết cách giữ lợi thế và hạn chế cơ hội của đối phương bằng một hệ thống phòng ngự có tính tổ chức cao.
Trước thử thách ấy, lợi thế sân nhà Hàng Đẫy có thể tiếp thêm động lực cho CAHN, nhưng sẽ không đủ nếu đội bóng tiếp tục phung phí những cơ hội tạo ra. HLV Mano Polking cần tính toán kỹ cách tiếp cận trận đấu, bởi việc duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ có ý nghĩa quyết định trước một đối thủ giàu tính kỷ luật.
Một hệ thống phòng ngự chắc chắn nên là ưu tiên hàng đầu của CAHN trong cuộc tiếp đón Vissel Kobe. Nếu các hậu vệ duy trì được sự tập trung và hạn chế sai sót như màn trình diễn trước Kyoto Sanga, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tích cực.
Dĩ nhiên, muốn tạo bất ngờ, CAHN không thể chỉ trông chờ vào khả năng phòng ngự mà còn phải cải thiện hiệu suất dứt điểm. Trước một đối thủ đang toàn thắng, những cơ hội có được nhiều khả năng sẽ không xuất hiện thường xuyên, vì vậy các chân sút cần tận dụng tốt hơn từng tình huống thuận lợi.
Dự đoán kết quả và đội hình xuất phát trận CLB CAHN vs Vissel Kobe
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình xuất phát trận CLB CAHN vs Vissel Kobe, Cúp C1 châu Á 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 24/11/2026 trên sân Hàng Đẫy.
Tin bóng đá 22-11: CLB CAHN gặp khó ở Cúp C1 châu Á 2026/27 sau lệnh cấm của FIFA
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 22-11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: FIFA khiến CLB CAHN khốn đốn ở Cúp C1 châu Á 2026/27; U17 Việt Nam nhận sự chăm sóc đặc biệt tại Qatar; HLV Mauricio Pochettino đối mặt thử thách lớn ở trận ra mắt MU.
Lý do đặc biệt khiến CLB CAHN thất bại trước Johor ở Cúp C1 Đông Nam Á
VOV.VN - Có nhiều nguyên nhân khiến CLB CAHN thất bại trước Johor ở Cúp C1 Đông Nam Á nhưng một trong số đó đến từ thay đổi trong điều lệ của giải đấu ở mùa giải năm nay.
Bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất: CLB CAHN bằng điểm đại diện Campuchia
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 mới nhất, CLB CAHN có cùng 3 điểm như PKR Svay Rieng trước khi đại diện V-League gặp đội bóng Campuchia ở lượt trận kế tiếp.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/11
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/11: CLB CAHN đấu Vissel Kobe ở màn so tài thuộc lượt trận 5 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
Tin bóng đá 22-11: CLB CAHN gặp khó ở Cúp C1 châu Á 2026/27 sau lệnh cấm của FIFA
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 22-11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: FIFA khiến CLB CAHN khốn đốn ở Cúp C1 châu Á 2026/27; U17 Việt Nam nhận sự chăm sóc đặc biệt tại Qatar; HLV Mauricio Pochettino đối mặt thử thách lớn ở trận ra mắt MU.