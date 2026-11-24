10:24

CLB CAHN sẽ đối diện thử thách lớn mang tên Vissel Kobe ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27, diễn ra lúc 19h15 ngày 24/11 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Trước đại diện hàng đầu của bóng đá Nhật Bản, thầy trò HLV Mano Polking cần một màn trình diễn thực sự thuyết phục nếu muốn giữ lại điểm số trên sân nhà, thậm chí tạo nên bất ngờ ở đấu trường châu lục.

CAHN vs Vissel Kobe đối đầu ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Sau 4 lượt trận, CAHN đang sở hữu 4 điểm, thành tích không quá tệ nếu nhìn vào chất lượng những đối thủ mà đội bóng ngành công an đã phải chạm trán. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam từng giành chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của Cảng Thượng Hải, đồng thời buộc Kyoto Sanga phải chia điểm.

Cả Cảng Thượng Hải và Kyoto Sanga đều đang có phong độ khá ổn định tại Cúp C1 châu Á, cùng sở hữu 7 điểm và đứng trên CAHN ở bảng xếp hạng khu vực phía Đông. Những kết quả đó phần nào cho thấy đội bóng của HLV Mano Polking đủ khả năng cạnh tranh khi đối đầu các đại diện đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Điều khiến CAHN chưa thể hài lòng nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Trong nhiều thời điểm, đội bóng ngành công an nhập cuộc tự tin, chủ động tấn công và không ngần ngại đẩy cao đội hình dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

Các chân sút của CAHN cần chắt chiu cơ hội nếu muốn tạo bất ngờ Vissel Kobe (Ảnh: Hoài Thương)

Thay vì lựa chọn cách chơi phòng ngự chờ thời cơ, CAHN thường tìm cách áp đặt thế trận và tạo sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, những cơ hội ăn bàn rõ rệt lại không được các chân sút tận dụng hiệu quả, khiến nỗ lực của toàn đội nhiều lần trở nên dang dở.

Khi hàng công bỏ lỡ thời cơ, đội bóng ngành công an phải trả giá bằng những bàn thua, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua điểm số. Bên cạnh hạn chế trong khâu dứt điểm, những sơ suất cá nhân và sự thiếu chặt chẽ trong tổ chức phòng ngự cũng là nguyên nhân khiến CAHN chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Dẫu vậy, 4 điểm sau 4 trận vẫn giúp đại diện Việt Nam duy trì cơ hội cạnh tranh một vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu vòng đấu phân hạng để giành vé đi tiếp. Vì thế, mỗi điểm số trong chặng đường còn lại đều có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi lịch thi đấu phía trước tiếp tục đưa CAHN đối mặt với những thử thách có đẳng cấp cao.

CAHN đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/27 khu vực phía Đông với 4 điểm sau 4 trận (Ảnh: Hoài Thương)

Vissel Kobe chính là một trong những đối thủ như vậy. Đội bóng Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh vượt trội với thành tích toàn thắng cả 4 lượt trận, ghi được 8 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần.

Đáng chú ý, Vissel Kobe hiện là đội duy nhất ở khu vực phía Đông duy trì được mạch toàn thắng. Hiệu suất ghi bàn trung bình 2 bàn mỗi trận không phải con số quá bùng nổ, nhưng đại diện Nhật Bản cho thấy sự hiệu quả nhờ khả năng kiểm soát thế trận và duy trì tính kỷ luật trong lối chơi.

Ảnh: Vissel Kobe FC

Điểm mạnh của Vissel Kobe không chỉ nằm ở khả năng tổ chức tấn công mà còn là sự chắc chắn khi bảo vệ thành quả. Với 3 bàn thua sau 4 trận, đội bóng này cho thấy họ biết cách giữ lợi thế và hạn chế cơ hội của đối phương bằng một hệ thống phòng ngự có tính tổ chức cao.

Trước thử thách ấy, lợi thế sân nhà Hàng Đẫy có thể tiếp thêm động lực cho CAHN, nhưng sẽ không đủ nếu đội bóng tiếp tục phung phí những cơ hội tạo ra. HLV Mano Polking cần tính toán kỹ cách tiếp cận trận đấu, bởi việc duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ có ý nghĩa quyết định trước một đối thủ giàu tính kỷ luật.

Ảnh: Vissel Kobe

Một hệ thống phòng ngự chắc chắn nên là ưu tiên hàng đầu của CAHN trong cuộc tiếp đón Vissel Kobe. Nếu các hậu vệ duy trì được sự tập trung và hạn chế sai sót như màn trình diễn trước Kyoto Sanga, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tích cực.

Dĩ nhiên, muốn tạo bất ngờ, CAHN không thể chỉ trông chờ vào khả năng phòng ngự mà còn phải cải thiện hiệu suất dứt điểm. Trước một đối thủ đang toàn thắng, những cơ hội có được nhiều khả năng sẽ không xuất hiện thường xuyên, vì vậy các chân sút cần tận dụng tốt hơn từng tình huống thuận lợi.