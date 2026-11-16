CLB Đà Nẵng bất ngờ thay huấn luyện viên trước vòng 8 V-League 2026/2027

HLV Lê Đức Tuấn rời ghế nóng, người thay thế là ai?

Chiều 16/11, CLB Đà Nẵng thông báo, HLV Lê Đức Tuấn không còn đảm nhiệm vị trí HLV trưởng Đà Nẵng mà chuyển sang giữ chức Giám đốc kỹ thuật CLB. Đây là sự thay đổi trong bộ máy chuyên môn của đội bóng sông Hàn nhằm hướng đến chiến lược phát triển lâu dài.

Theo thông báo từ đội bóng sông Hàn, quyết định này nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy chuyên môn, hướng đến xây dựng nền tảng phát triển bền vững và dài hạn.

CLB Đà Nẵng xác nhận, HLV Lê Đức Tuấn thôi dẫn dắt đội bóng sông Hàn, chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật.

Trong thời gian làm HLV trưởng Đà Nẵng, HLV Lê Đức Tuấn đã cùng các cầu thủ trải qua nhiều giai đoạn với những thử thách khác nhau. Nhà cầm quân này để lại dấu ấn khi giúp đội chủ sân Chi Lăng trụ hạng thành công, xây dựng lối chơi và đồng hành cùng đội bóng.

Ở vai trò mới, ông Lê Đức Tuấn được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp về mặt chuyên môn cho Đà Nẵng. Được biết, HLV Lee Young Jin sẽ là người tiếp quản chiếc ghế nóng ở đội bóng sông Hàn.

Ông Lee Young Jin là người am hiểu bóng đá Việt Nam khi từng làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp CLB Đà Nẵng chơi tốt và cải thiện thứ hạng trong thời gian tới.

Sau 7 vòng đấu, CLB Đà Nẵng có 9 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027. Ở vòng 8, đội bóng sông Hàn sẽ đối đầu với Ninh Bình, ứng viên vô địch của giải đấu.

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