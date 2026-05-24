CLB Đà Nẵng rộng cửa trụ hạng sau chiến thắng trước Hải Phòng

Đà Nẵng đánh bại Hải Phòng

Bước vào trận đấu mang tính chất “sinh tử” ở vòng 24 V-League 2025/2026, CLB Đà Nẵng chủ động đẩy cao đội hình và lập tức tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân CLB Hải Phòng ngay từ những phút đầu tiên.

Đà Nẵng giành chiến thắng ấn tượng trước Hải Phòng.

Sau khi bỏ lỡ một số cơ hội tấn công sắc nét, đội chủ nhà cũng tìm thấy bàn mở tỷ số xứng đáng ở phút 34. Tiền đạo Makaric bứt tốc dũng mãnh, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng, xé lưới đội khách.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, CLB Đà Nẵng tiếp tục làm chủ thế trận, đẩy Hải Phòng vào thế phải lùi sâu phòng ngự. Phút 81, Makaric hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa của cá nhân anh bằng bàn thắng thứ hai, chính thức ấn định thắng lợi 2-0 thuyết phục cho đội bóng sông Hàn.

Đà Nẵng có thể trụ hạng trực tiếp

Giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng, CLB Đà Nẵng chính thức nâng tổng điểm lên con số 20. Đội bóng miền Trung vươn lên vị trí thứ 13, đẩy CLB PVF CAND (18 điểm) xuống đáy bảng xếp hạng và áp sát CLB TP.HCM với khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Theo lịch thi đấu V-League 2025/2026, CLB Đà Nẵng sẽ lần lượt chạm trán Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở hai vòng đấu quyết định cuối cùng. Đáng chú ý, Hà Tĩnh đã trụ hạng sớm và Thanh Hóa cũng ở vị trí an toàn.

Do đó, CLB Đà Nẵng đang nắm giữ hoàn toàn quyền tự quyết trong tay. Nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn thăng hoa và tinh thần chiến đấu như những vòng đấu vừa qua, đội bóng sông Hàn hoàn toàn có khả năng giành vé trụ hạng trực tiếp, thay vì phải đối mặt với rủi ro tại trận đấu play-off đầy may rủi.

