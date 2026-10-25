CLB Đồng Nai có thống kê siêu tệ, HLV Việt Thắng muốn từ chức

Đồng Nai mới có 1 điểm, HLV Việt Thắng tính chuyện rời ghế

Sau thất bại 0-4 trước Nam Định ở vòng 5 V-League 2026/2027, HLV Việt Thắng cho rằng đội chủ nhà xứng đáng giành chiến thắng. Nhà cầm quân này cũng tiết lộ sẽ bàn bạc với lãnh đạo Đồng Nai về khả năng dừng lại để đội bóng có sự đổi mới.

HLV Việt Thắng cho biết: “Tôi nghĩ Nam Định xứng đáng với chiến thắng. Chúng tôi thực sự không đủ tự tin để chơi một trận đấu tốt. Hôm nay, toàn đội bị căng cứng. Tôi chúc mừng Nam Định vì họ đã chơi rất tốt.

Tôi nghĩ cũng đến lúc mình phải bàn bạc thật kỹ với lãnh đạo. Có thể tôi nên dừng lại, để một người khác đến. Tôi không biết người đó giỏi hơn hay không, nhưng tôi nghĩ đội bóng cần một sự đổi mới để đi lên. Tôi sẽ bàn bạc lại với lãnh đạo”.

Đồng Nai thua đậm Nam Định ở vòng 5 V-League 2026/2027 (Ảnh: VPF).

Sau 5 vòng đấu, Đồng Nai mới có được 1 điểm và là đội bóng duy nhất chưa ghi được bàn ở mùa giải năm nay, HLV Việt Thắng cho rằng: “Thực sự, mùa giải này cũng có những điều không may mắn. Giữa tuần, Andrei bị căng háng, Công Phượng bị căng bắp. Ở trận đấu này, tôi xếp Ngọc Lâm vào đội hình xuất phát thì lại bị căng bắp. Có một số việc không được thuận lợi. Nhưng tôi nghĩ bóng đá là phải nỗ lực hết mình. Có thể không may mắn, nhưng nhiều khi bản thân tôi cũng chưa làm đủ tốt. Tôi sẽ bàn bạc lại với lãnh đạo để xem có ai đó đến giúp đội bóng tiến lên”.

Một trong những lý do khiến Đồng Nai nhận kết quả không tốt đến từ lịch thi đấu, HLV Việt Thắng cho rằng: “Tôi không nghi ngờ nỗ lực của các cầu thủ. Năm nay, lịch thi đấu thực sự khó khăn. Chúng tôi gặp Thể Công Viettel, CAHN và Nam Định, đều là những đội bóng mạnh, trong đó có những đội thuộc nhóm ứng cử viên vô địch. Với một tân binh, việc tìm kiếm điểm số trên sân nhà rất quan trọng, nhưng lịch thi đấu của chúng tôi không hề dễ chịu”.

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