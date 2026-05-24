CLB HAGL nguy cơ phải đá play-off trụ hạng V-League

V-League 025/2026 đã xác định ra nhà vô địch là CLB CAHN. Tuy nhiên, cuộc chiến trụ hạng vẫn đang diễn ra hấp dẫn, kịch tính tới những vòng đấu cuối cùng.

Ở vòng 24 V-League 2025/2026, HAGL đã hòa Thanh Hóa với tỉ số 1-1. Kết quả này khiến đội bóng phố Núi chưa thể trụ hạng sớm. Ngược lại, đội bóng của HLV Quang Trãi đang đối diện với nguy cơ phải đá play-off.

Thanh Hóa và HAGL chia điểm ở vòng 24 V-League 2025/2026.

Bởi vì, ở vòng đấu 24 V-League 2025/2026, Đà Nẵng bất ngờ đánh bại Hải Phòng với tỉ số 2-0. Hiện tại, đội bóng sông Hàn đã có 20 điểm, kém HAGL đúng 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Theo lịch thi đấu V-League 2025/2026, Đà Nẵng chỉ phải gặp hai đội bóng đã an toàn là Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở hai vòng cuối. Trong khi đó, HAGL sẽ lần lượt gặp Hà Nội FC và CLB TP.HCM.

Trong hai đối thủ này, Hà Nội FC đang cần điểm số để đua vào tốp 3. Về phía CLB TP.HCM, đội bóng này cũng cần điểm để phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng của mình.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 tính đến sáng 24/5.

Do đó, nếu HAGL không thể giành kết quả tốt ở hai lượt trận cuối, đội chủ sân Pleiku có nguy cơ sẽ phải đá play-off để trụ hạng V-League.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn