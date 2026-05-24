  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
CLB HAGL nguy cơ phải đá play-off trụ hạng V-League

Chủ Nhật, 11:00, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với những kết quả thất vọng trong thời gian gần đây, HAGL có nguy cơ phải đá play-off trụ hạng V-League.

V-League 025/2026 đã xác định ra nhà vô địch là CLB CAHN. Tuy nhiên, cuộc chiến trụ hạng vẫn đang diễn ra hấp dẫn, kịch tính tới những vòng đấu cuối cùng.

Ở vòng 24 V-League 2025/2026, HAGL đã hòa Thanh Hóa với tỉ số 1-1. Kết quả này khiến đội bóng phố Núi chưa thể trụ hạng sớm. Ngược lại, đội bóng của HLV Quang Trãi đang đối diện với nguy cơ phải đá play-off.

Thanh Hóa và HAGL chia điểm ở vòng 24 V-League 2025/2026.

Bởi vì, ở vòng đấu 24 V-League 2025/2026, Đà Nẵng bất ngờ đánh bại Hải Phòng với tỉ số 2-0. Hiện tại, đội bóng sông Hàn đã có 20 điểm, kém HAGL đúng 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Theo lịch thi đấu V-League 2025/2026, Đà Nẵng chỉ phải gặp hai đội bóng đã an toàn là Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở hai vòng cuối. Trong khi đó, HAGL sẽ lần lượt gặp Hà Nội FC và CLB TP.HCM.

Trong hai đối thủ này, Hà Nội FC đang cần điểm số để đua vào tốp 3. Về phía CLB TP.HCM, đội bóng này cũng cần điểm để phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng của mình.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 tính đến sáng 24/5.

Do đó, nếu HAGL không thể giành kết quả tốt ở hai lượt trận cuối, đội chủ sân Pleiku có nguy cơ sẽ phải đá play-off để trụ hạng V-League.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Tin bóng đá 19-5: CLB Thanh Hóa gặp khó ở trận quyết đấu HAGL tại vòng 24 V-League
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Thanh Hóa gặp khó ở trận quyết đấu HAGL tại vòng 24 V-League 2025/2026; HLV Ancelotti hé lộ lý do chọn Neymar tham dự World Cup 2026; “Thần đồng” của ĐT Tây Ban Nha lỡ 2 trận đấu tại World Cup 2026…

HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở vòng 22 V-League 2025/2026
VOV.VN - HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở trận đấu với PVF-CAND tại vòng 22 V-League 2025/2026.

Kết quả V-League hôm nay 3/5: Thể Công Viettel hòa Ninh Bình, HAGL thắng SLNA
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 3/5: Thể Công Viettel hòa Ninh Bình 1-1 trong khi HAGL thắng SLNA 1-0.

HAGL khủng hoảng lực lượng trước "trận đấu 6 điểm" ở V-League
VOV.VN - HAGL khủng hoảng lực lượng trước trận đấu quan trọng ở V-League 2025/2026 với SLNA tại vòng 21.

Kết quả V-League hôm nay 24/4: Hòa Hải Phòng FC, HAGL chưa thoát nguy hiểm
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 24/4, HAGL hòa Hải Phòng FC 0-0 và chưa thể thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng.

