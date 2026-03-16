CLB Nam Định còn nguyên cơ hội giành… "cú ăn ba"

CLB Nam Định đang cho thấy dấu hiệu “hồi sinh” khi liên tiếp giành 3 chiến thắng tại V-League 2025/2026. Sau 2 trận thắng ở vòng 14 và 15, đội bóng thành Nam tiếp tục ca khúc khải hoàn ở vòng 16 với chiến thắng tối thiểu trước Thanh Hóa.

Dù chỉ thắng với tỉ số sát nút, kết quả này vẫn đủ giúp Nam Định hoàn thành mục tiêu 3 điểm và duy trì sự hưng phấn sau giai đoạn phong độ trồi sụt. Đội bóng thành Nam đã vươn lên nhóm những câu lạc bộ đạt mốc 20 điểm, tạm đứng thứ 6 với 21 điểm trên bảng xếp hạng.

CLB Nam Định đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại V-League 2025/2026. (Ảnh: CLB Nam Định)

Từ vị trí hiện tại, khoảng cách với nhóm đầu không còn quá xa và Nam Định hoàn toàn có thể “nhìn thấy” các đối thủ phía trên. Đáng chú ý, Ninh Bình sau chuỗi trận không tốt đã rơi xuống vị trí thứ 3 với 28 điểm, mở ra hy vọng để nhà đương kim vô địch trở lại cuộc đua vào top 3.

Ở đấu trường V-League, Nam Định đang kém đội dẫn đầu CLB CAHN tới 17 điểm và còn thi đấu nhiều hơn 1 trận. Dẫu vậy, về lý thuyết, nếu Nam Định toàn thắng 10 vòng còn lại để có tổng 51 điểm và các đối thủ cạnh tranh sảy chân… cánh cửa vô địch vẫn chưa khép lại với đội chủ sân Thiên Trường.

Tại Cúp Quốc gia, đội bóng thành Nam đã góp mặt ở vòng tứ kết và chỉ phải chạm trán đối thủ được đánh giá thấp hơn là Đà Nẵng. Đây được xem là cơ hội thuận lợi để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiến sâu hơn ở sân chơi trong nước.

Trong khi đó ở Cúp C1 Đông Nam Á, Nam Định cũng đã lọt vào bán kết với tiền đạo Xuân Son đang là “ngòi nổ” chủ lực khi ghi tới 7 bàn thắng và dẫn đầu cuộc đua “Vua phá lưới” của giải đấu.

Xét trên lý thuyết, cánh cửa để Nam Định mơ về một “cú ăn ba” ở mùa giải 2025/2026 vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, đội bóng thành Nam không chỉ cần duy trì phong độ ổn định mà còn phải chờ đợi vào một chút may mắn - hay đúng hơn là “phép màu” - trong cuộc đua vô địch V-League.

