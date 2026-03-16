CLB Thanh Hóa chính thức được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng

CLB Thanh Hóa được FIFA gỡ án phạt

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã gỡ án phạt cấm chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ mới cho CLB Thanh Hóa. Như vậy, Thanh Hóa có thể bổ sung lực lượng và tháo gỡ khó khăn trong cuộc đua trụ hạng tại V-League.

Cách đây 2 tuần, trên trang fanpage chính thức của CLB Thanh Hóa đã công bố danh sách 4 tân binh gồm Amar Catic, Lê Văn Hưng, Nguyễn Hữu Dũng và Lê Văn Hoàn. Tuy nhiên, việc FIFA chưa chính thức gỡ án phạt khiến đội bóng xứ Thanh không thể đăng ký 4 tân binh này vào danh sách thi đấu.

Trang chủ FIFA đã xóa án phạt của CLB Thanh Hóa

Ngoài ra, Thanh Hóa dự kiến sẽ bổ sung ngoại binh Belli, hậu vệ Trương Thanh Nam và 1 tuyển thủ U23 Việt Nam trước kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải ở V-League 2025/2026 khép lại.

Với việc được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ mới, Thanh Hóa sẽ còn khoảng 1 ngày để hoàn tất thủ tục đăng ký cầu thủ mới cho giai đoạn II ở V-League trước hạn chót là 23h59 ngày 17/3.

CLB Thanh Hóa chịu án phạt cấm chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ mới, sau khi FIFA nhận đơn khiếu nại từ một số ngoại binh từng khoác áo đội bóng. Đến cuối tháng 2/2026, CLB Thanh Hóa thực hiện xong hết các nghĩa vụ chi trả đối với các khoản nợ và thực hiện các thủ tục để FIFA gỡ án phạt.