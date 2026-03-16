CLB Thanh Hóa tiếp tục đối diện án phạt

CLB Thanh Hóa thi đấu đầy nỗ lực trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định ở vòng 16 V-League 2025/2026. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh vẫn phải chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1, qua đó tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng mùa này.

Không thể giành thêm điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, Thanh Hóa còn phải đối diện với án phạt từ Ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Nguyên nhân là trong trận đấu với Nam Định, đội bóng xứ Thanh có tới 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài, gồm Nguyễn Đình Huyên, Đoàn Ngọc Hà, Lục Xuân Hưng, Lê Quốc Phương và Abdurakhmanov

Trước đó không lâu, đội bóng xứ Thanh cũng từng phải nhận án phạt vì tình trạng tương tự. Ở vòng 15 V-League 2025/2026 trong trận gặp Hà Tĩnh, Thanh Hóa có tới 6 thành viên bị phạt thẻ vàng và bị xử phạt 3.000.000 đồng.

Bên cạnh vấn đề kỷ luật, Thanh Hóa còn đối mặt với hàng loạt khó khăn về lực lượng khi án cấm chuyển nhượng từ FIFA vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Trong khoảng 5–6 vòng đấu gần đây, đội bóng xứ Thanh chỉ có khoảng 15–16 cầu thủ đủ khả năng ra sân nhưng vẫn nỗ lực thi đấu hết mình.

Chia sẻ về cuộc đua trụ hạng, HLV Mai Xuân Hợp thừa nhận không dám nói trước điều gì về cục diện mùa giải. Tuy nhiên, tất cả các trận còn lại với Thanh Hóa đều là trận chung kết.

Theo lịch thi đấu vòng 17 V-League 2025/2026, CLB Thanh Hóa sẽ trở về sân nhà tiếp đón Công an TP.HCM FC lúc 18h00 ngày 4/4.

VFF hỗ trợ CLB Thanh Hóa gỡ án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV Mai Xuân Hợp cho biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang hỗ trợ CLB Thanh Hóa gỡ án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA.





