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Công bố giá vé xem ĐT Việt Nam thi đấu loạt FIFA Days tháng 11/2026

Thứ Ba, 16:12, 27/10/2026
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VOV.VN - Công bố giá vé xem các trận đấu của ĐT Việt Nam trong loạt trận FIFA Days tháng 11/2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. 

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Đây là giải đấu do VFF tổ chức, nhằm tạo điều kiện để ban huấn luyện ĐT Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi ĐT Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.

Theo kế hoạch dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang Sik và các cộng sự trong ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

BTC đã công bố các mức giá vé để theo dõi giải đấu này. Theo đó, có ba mệnh giá vé là 400.000 VNĐ, 300.000 VNĐ và 200.000 VNĐ. Người hâm mộ có thể đặt mua online theo hai đợt. Đợt một từ 10h00 ngày 29/10/2026 đến 20h30 ngày 01/11/2026: Mở bán đồng thời vé xem hai ngày thi đấu: 11/11 & 17/11/2026, đợt hai từ 20h31 ngày 01/11/2026 đến 23h59 ngày 06/11/2026: Tiếp tục mở bán vé xem ngày thi đấu: 17/11/2026. 

Người hâm mộ truy cập tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, lựa chọn trận đấu và thanh toán bằng các phương thức được tích hợp, gồm thẻ nội địa, thẻ quốc tế và điểm Upoint. Khách hàng cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi thực hiện giao dịch.

PV/VOV.VN
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