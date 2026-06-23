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“Country Roads” trở thành giai điệu yêu thích nhất của World Cup 2026

Thứ Ba, 05:56, 23/06/2026
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VOV.VN - Ca khúc kinh điển "Take Me Home, Country Roads" của cố ca sĩ John Denver đang trở thành một trong những giai điệu được yêu thích nhất tại World Cup 2026. Hàng chục nghìn cổ động viên trên khắp nước Mỹ đồng thanh cất tiếng hát, tạo nên không khí sôi động và giàu cảm xúc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo Liên đoàn Bóng đá Mỹ, FIFA đã yêu cầu các đội tuyển gửi danh sách nhạc sử dụng trong các thời điểm khởi động, ghi bàn và ăn mừng chiến thắng. Khi lựa chọn những ca khúc phù hợp để phát sau trận đấu, đội ngũ tổ chức đã ưu tiên những bài hát mang đậm dấu ấn văn hóa Mỹ và có giai điệu dễ để khán giả cùng hòa giọng. Hai ca khúc cuối cùng được lựa chọn là “Take Me Home, Country Roads” của John Denver và “Livin’ On A Prayer” của Bon Jovi.

country roads tro thanh giai dieu yeu thich nhat cua world cup 2026 hinh anh 1
Hàng vạn người tại Atlanta cùng hát vang Country Roads trong trận Mỹ gặp Australia. Ảnh Quang Trung.

Sự lựa chọn này nhanh chóng tạo nên hiệu ứng ngoài mong đợi. Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Australia, gần 67.000 khán giả tại sân vận động Seattle đã đồng loạt hát vang “Country Roads”, tạo nên một bầu không khí đầy cảm xúc. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng cất cao tiếng hát đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem.

Tiền vệ Sebastian Berhalter của đội tuyển Mỹ cho biết bầu không khí trên sân thật khó quên. Theo cầu thủ này, những tiếng hò reo, sự phấn khích và nguồn năng lượng từ người hâm mộ đã tiếp thêm động lực cho toàn đội trong suốt trận đấu, và khoảnh khắc cả sân vận động cùng hát “Country Roads” mang lại cảm xúc đặc biệt.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino thừa nhận ông đã xúc động trước bầu không khí trên sân. Nhà cầm quân người Argentina cho biết dù không phải người Mỹ, ông vẫn cảm nhận được sự đặc biệt trong cách các cổ động viên chào đón đội bóng và cùng ăn mừng chiến thắng. Theo ông, sự kết nối giữa khán đài và các cầu thủ chính là điều mà đội tuyển Mỹ mong muốn xây dựng.

Không chỉ xuất hiện tại Seattle, giai điệu quen thuộc của John Denver cũng vang lên ở nhiều thành phố đăng cai World Cup. Tại Atlanta, những người hâm mộ đến theo dõi các trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi hay Tây Ban Nha gặp Saudi Arabia vẫn tiếp tục hát theo ngay cả khi nhạc đã dừng phát. Ở Boston, các cổ động viên Scotland cũng vỗ tay và hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả khác. Nhiều đoạn video trên mạng xã hội cho thấy người hâm mộ từ nhiều quốc gia khác nhau cùng hát vang ca khúc nổi tiếng này, bất chấp khác biệt về ngôn ngữ hay màu cờ sắc áo.

Đối với nhiều người Mỹ, World Cup 2026 là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét văn hóa đặc trưng của mình, từ ẩm thực, âm nhạc cho tới những biểu tượng quen thuộc của nước Mỹ. Trong khi đó, với nhiều người nhập cư và con cháu của họ, việc được theo dõi World Cup trên đất Mỹ mang lại cơ hội hiếm hoi để cùng lúc chia sẻ tình yêu với quê hương nơi mình sinh ra và đất nước mà họ đang sinh sống.

Ra đời năm 1971, “Take Me Home, Country Roads” với những câu hát quen thuộc về miền Tây Virginia đã vượt ra khỏi biên giới nước Mỹ để trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất thế giới. Hơn nửa thế kỷ sau, trong bầu không khí lễ hội của World Cup 2026, bài hát ấy đang có một cuộc sống mới, trở thành âm thanh gắn liền với niềm vui, sự gắn kết và cảm giác thuộc về mà bóng đá mang lại.

Quang Trung/VOV-Washington
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