Cristano Ronaldo tìm lại cảm hứng ghi bàn sau chuỗi lùm xùm

Bỏ lại sau lưng những lùm xùm với HLV Erik ten Hag và án phạt ở ĐT Bồ Đào Nha, Cristano Ronaldo tìm lại cảm hứng ghi bàn khi lập công trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly ở vòng 11 giải VĐQG Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo có pha đánh đầu ngược đẹp mắt sau đường kiến tạo của Joao Felix, nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr ở phút 49. Tình huống xé lưới Al Faisaly là bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Al Faisaly. (Ảnh: Al Nassr)

Trong trận đấu này, Cristiano Ronaldo còn có 1 lần đưa bóng vào lưới phút 52 nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định một cầu thủ Al Nassr đã phạm lỗi trước đó.

Hai bàn thắng còn lại của Al Nassr ở trận này được ghi do công của Al Hamdan ở phút thứ 4 và Angelo Gabriel ở phút 79. Trong khi đó, bàn thắng danh dự của Al Faisaly được thực hiện bởi Theo Bongonda ở phút 74.

Sau chiến thắng 3-1 trước Al Faisaly, Al Nassr tạm thời đứng nhì bảng xếp hạng giải VĐQG Saudi Arabia khi có cùng 25 điểm như Al Qadsiah nhưng kém chỉ số phụ.