English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cunha ghi bàn rồi lĩnh thẻ đỏ, MU thắng ngược AS Roma đầy kịch tính

Thứ Tư, 05:02, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cú đúp của Matheus Cunha và pha đá phạt đền thành công của Bruno Fernandes giúp MU lội ngược dòng thắng AS Roma 3-2 sau khi bị đối phương dẫn trước 2 bàn.

04:57

HẾT GIỜ!!! MU lội ngược dòng thắng 3-2 trong cuộc tiếp đón AS Roma trên sân Old Trafford.

04:52

90'+1: CUNHA LĨNH THẺ ĐỎ!!! Người hùng của MU bị truất quyền thi đấu khi lĩnh thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Balerdi.

04:45

86': VÀO!!! MU 3-2 AS Roma

Cunha đón đường chuyền của Lacey, khéo léo vượt qua hậu vệ rồi tung cú sút cháy lưới AS Roma từ góc hẹp. Tiền đạo người Brazil lập cú đúp chỉ trong vòng 3 phút, giúp MU lật ngược thế cờ ngoạn mục. Sau pha ghi bàn đầy cảm xúc, Cunha đã cởi áo ăn mừng và phải lĩnh thẻ vàng.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 1
Ảnh: AP
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 2
Ảnh: AP
04:43

83': VÀO!!! MU 2-2 AS Roma

Balerdi phá bóng hụt trong vòng cấm AS Roma, Cunha chớp thời cơ đối mặt thủ môn Vasquez và ghi bàn gỡ hòa cho MU.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 3
Ảnh: Reuters
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 4
Ảnh: Reuters
04:37

76': KHÔNG VÀO!!! Cunha tung cú sút xa táo bạo khiến thủ môn Vasquez vất vả cản phá. Ngay sau đó, Lacey ngã trong vòng cấm AS Roma nhưng trọng tài xác định không có phạm lỗi.

04:35

72': MU thay người!!! Lisandro Martinez, Lacey vào thế chỗ Heaven, Diallo.

04:27

66': CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!! Cristante cứu AS Roma thoát khỏi bàn thua trông thấy trước cú dứt điểm của Dalot trong tình huống phạt góc.

04:24

63': Đáng tiếc!!! Bruno Fernandes tung đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm nhưng Diallo dứt điểm quá hiền.

04:20

59': THẦN MAY MẮN TỪ CHỐI BÀN GỠ HÒA!!! Mbeumo thoát xuống đối mặt thủ môn Vasquez nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng chạm 2 cột dọc rồi đi ra ngoài.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 5
Ảnh: Reuters
04:18

58': VÀO!!! MU 1-2 AS Roma

Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền, MU rút ngắn cách biệt trước AS Roma và thổi bùng không khí trên sân Old Trafford.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 6
Ảnh: Reuters
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 7
Ảnh: Reuters
04:18

57': VAR TẠO KỊCH TÍNH!!! Bruno Fernandes thực hiện cú sút 11m quá nhẹ và bị thủ môn Vasquez cản phá. Tuy nhiên, VAR can thiệp và trọng tài cho thực hiện lại quả phạt đền.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 8
Ảnh: Reuters
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 9
Ảnh: Reuters
04:15

54': PHẠT ĐỀN CHO MU!!! Cunha ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Balerdi.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 10
Ảnh: AP
04:11

51': MU thay người bất đắc dĩ!!! Tielemans vào thay Baleba phải rời sân vì chấn thương.

04:07

47': MU tổn thất lực lượng!!! Baleba đột phá dũng mãnh, vượt qua 2 cầu thủ AS Roma nhưng bất ngờ khựng lại và gục xuống đau đớn khi áp sát khung thành. Tiền vệ này đã dính chấn thương sau nỗ lực bứt tốc dù không va chạm với ai.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 11
Ảnh: Reuters
04:06

46':AS Roma thay người sau giờ nghỉ!!! Pisilli vào thế chỗ Mora.

04:04

Hiệp 2 bắt đầu!!! MU giao bóng

03:50

Hiệp 1 kết thúc!!! MU bị AS Roma dẫn trước 0-2 khi bước vào giờ nghỉ kéo theo những tiếng la ó dữ dội từ khán đài sân Old Trafford.

03:49

45'+2: Ăn miếng trả miếng!!! Mainoo tung cú sút xa sau tình huống phối hợp đá phạt của MU nhưng không thắng được thủ môn Vasquez. Ngay sau đó, AS Roma đáp trả với pha đột phá và dứt điểm chệch cột dọc của Soule.

03:47

44': AS ROMA SUÝT CÓ BÀN THẮNG THỨ 3!!! Malen bứt tốc mạnh mẽ rồi tung cú sút chéo góc nhưng thủ môn Lammens kịp bay người cứu thua cho MU.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 12
Ảnh: AP
03:46

43': KHÔNG VÀO!!! Bruno Fernandes dứt điểm vọt xà ngang sau đó tỏ ra không hài lòng với đường chuyền của Baleba.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 13
Ảnh: AP
03:44

41': Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội!!! MU được hưởng quả phạt trước vòng cấm sau khi Malen phạm lỗi và phải lĩnh thẻ vàng. Tuy nhiên, cú sút phạt của Bruno Fernandes đưa bóng đập hàng rào.

03:41

38': Nỗ lực đáng khen!!! Hệ thống phòng ngự của MU bị xé toang khi AS Roma phản công nhưng Yoro có pha xoạc bóng giải nguy ngay trước khi đối phương kịp dứt điểm trong vòng cấm.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 14
Ảnh: AP
03:37

34': Thẻ phạt vô duyên!!! Lulli vụng về dùng tay chơi bóng trong pha truy cản Dalot và phải lĩnh thẻ vàng.

03:36

33': Sai lầm!!! Hậu vệ AS Roma đánh đầu phá bóng hụt giúp Mbeumo có thời cơ thoát xuống. Tuy nhiên, tiền đạo MU không đủ tốc độ và sức mạnh để tận dụng thời cơ.

03:28

27': CĐV chủ nhà bức xúc!!! Hàng loạt quả bóng tennis được ném xuống sân khi MU có màn trình diễn thất vọng trước AS Roma.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 15
Ảnh: Reuters
03:25

23': AS Roma thay người bất đắc dĩ!!! Hậu vệ Rensch dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Lulli.

03:22

20': Căng thẳng!!! Bruno Fernandes và Soule đều phải nhận thẻ vàng sau khi va chạm rồi cãi vã.

03:21

19': Đáng tiếc!!! Dalot mắc sai lầm giúp Malen có thời cơ trong vòng cấm nhưng tiền đạo AS Roma không kịp dứt điểm trước sự áp sát của các hậu vệ MU.

03:19

18': VÀO!!! MU 0-2 AS Roma

Malen lạnh lùng đánh lừa thủ môn Lammens trên chấm phạt đền, nhân đôi cách biệt cho AS Roma.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 16
Ảnh: Reuters
03:18

16': PHẠT ĐỀN CHO AS ROMA!!! Heaven dùng tay cản cú sút của Soule trong vòng cấm MU.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 17
Ảnh: Reuters
03:13

11': VÀO!!! MU 0-1 AS Roma

AS Roma phối hợp kéo dãn hàng thủ MU và tạo ra khoảng trống mênh mông để Soule xâm nhập vòng cấm. Mora tung đường chuyền dọn cỗ và Soule dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho AS Roma trong pha đối mặt thủ môn Lammens.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 18
Ảnh: Reuters
03:08

5': AS Roma nhập cuộc lấn lướt!!! Đội khách tự tin đẩy cao đội hình và chủ động cầm cầm bóng dù phải làm khách tại Old Trafford.

03:01

Trận đấu bắt đầu!!! AS Roma giao bóng

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 19
Cầu thủ và khán giả dành 1 phút mặc niệm cho Jesus de Miguel - cầu thủ vừa qua đời sau pha va chạm kinh hoàng trên sân cỏ ở Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 20
Đội hình xuất phát của MU. (Ảnh: Reuters)
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 21
Đội hình xuất phát của AS Roma. (Ảnh: Reuters)
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 22
Các CĐV MU khẳng định sự ủng hộ dành cho đội bóng. (Ảnh: Reuters)
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 23
Ảnh: Reuters
02:39
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 24
Các cầu thủ MU khởi động. (Ảnh: Reuters)
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 25
Các cầu thủ AS Roma khởi động. (Ảnh: Reuters)
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 26
CĐV đổ về sân Old Trafford. (Ảnh: Reuters)
02:14

Đội hình xuất phát:

MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Heaven; Baleba, Mainoo; Diallo, Cunha, Fernandes; Mbeumo

Dự bị: Darlow, Heaton, Amass, De Ligt, Martinez, Mazraoui, Santos, Mount, T Fletcher, Tielemans, Lacey, Zirkzee

AS Roma (3-4-2-1): Vazquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, Cristante, De Roon, Wesley; Soule, Rodrigo Mora; Malen

Dự bị: De Marzi, Koulierakis, N’Dicka, Castro, Molina, Pisilli, Di Nunzio, Lulli, Ghilardi

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 27
Danh sách đăng ký thi đấu của MU. (Ảnh: CLB)
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 28
Danh sách đăng ký thi đấu của AS Roma. (Ảnh: CLB)

 

 

09:43
cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 30

Thông tin lực lượng:

MU thiếu vắng tiền đạo Benjamin Sesko, tiền đạo Marcus Rashford, tiền vệ Manuel Ugarte, hậu vệ Patrick Dorgu và hậu vệ Luke Shaw vì chấn thương. Tuy nhiên, trung vệ Leny Yoro sẽ trở lại sau khi bị treo giò ở trận thua Como 1-4.

AS Roma không có sự phục vụ của tiền đạo Paulo Dybala, tiền vệ Lorenzo Pellegrini, tiền vệ Manu Koné và thủ môn Mile Svilar do chấn thương. 

Phong độ ở Cúp C1 châu Âu 2026/2027:

MU đã khởi đầu hành trình tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Sabah. Tuy nhiên, thầy trò HLV Michael Carrick đã liên tiếp gây thất vọng khi thua Atletico Madrid 0-2 và Como 1-4 với những màn trình diễn bạc nhược. Hiện tại, Quỷ đỏ đang đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng với 3 điểm.

AS Roma đã lần lượt hòa Fenerbahce 1-1, thua Real Madrid 3-4 và thắng Bratislava 4-0. Đáng lưu ý, đại diện Serie A đã suýt gây địa chấn khi dẫn trước Real Madrid nhưng thua ngược đáng tiếc ở phút 90. Thầy trò HLV Gian Piero Gasperini hiện đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

cunha ghi ban roi linh the do, mu thang nguoc as roma day kich tinh hinh anh 31
Michael Carrick từng có kỷ niệm đẹp thời cầu thủ khi cùng MU thắng AS Roma 7-1 hồi năm 2007 nhưng hiện đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi dẫn dắt MU tiếp đón AS Roma. (Ảnh: Reuters)

Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, MU sẽ tiếp đón AS Roma lúc 03h00 ngày 4/11 theo giờ Việt Nam. 

Trong quá khứ MU từng 8 lần chạm trán AS Roma tại đấu trường châu Âu và sở hữu 5 chiến thắng, 1 trận hòa, 2 thất bại. Đặc biệt, Quỷ đỏ đã toàn thắng 3 lần tiếp đón Giallorossi trên sân Old Trafford.

Sân Old Trafford từng chứng kiến MU tạo nên chiến thắng để đời 7-1 trước AS Roma ở tứ kết Cúp C1 châu Âu hồi năm 2007. Trong trận đấu cách đây 19 năm, Michael Carrick từng lập cú đúp siêu phẩm vào lưới đại diện Serie A.

Tuy nhiên, quá khứ tươi đẹp của MU và cá nhân Michael Carrick trên cương vị cầu thủ đã lùi xa. Trước mắt, HLV Michael Carrick lúc này là thực tế ngột ngạt ở MU với lối chơi bạc nhược, tinh thần rệu rã và thành tích bết bát.

Quỷ đỏ đã trải qua 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (6 thua, 3 hòa) trên mọi đấu trường. Thậm chí, MU chỉ còn hơn nhóm xuống hạng ở Ngoại hạng Anh về hiệu số bàn thắng - bàn thua. Chiếc ghế nóng của HLV Michael Carrick đang lung lay dữ dội còn nội bộ MU liên tục vướng lùm xùm.

Trái ngược với MU, AS Roma đang thể hiện bộ mặt ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Gian Piero Gasperini và đang cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa này. Với phong độ hiện tại, AS Roma thậm chí được đánh giá nhỉnh hơn MU và được kỳ vọng có thể "phá dớp" ở sân Old Trafford.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Aston Villa
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Aston Villa

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Aston Villa, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 3h ngày 4/11/2026 trên sân Camp Nou.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Aston Villa

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Aston Villa

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Aston Villa, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 3h ngày 4/11/2026 trên sân Camp Nou.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs AS Roma
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs AS Roma

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs AS Roma, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 3h ngày 4/11/2026 trên sân Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs AS Roma

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs AS Roma

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs AS Roma, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 3h ngày 4/11/2026 trên sân Old Trafford.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Gay cấn cuộc đua dự Cúp châu Âu
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Gay cấn cuộc đua dự Cúp châu Âu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới trở nên sôi động sau khi Everton thắng Newcastle 1-0.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Gay cấn cuộc đua dự Cúp châu Âu

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Gay cấn cuộc đua dự Cúp châu Âu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới trở nên sôi động sau khi Everton thắng Newcastle 1-0.

Kết quả bóng đá hôm nay 3/11: Đội bóng của Ronaldo đại thắng ở Cúp C1 châu Á
Kết quả bóng đá hôm nay 3/11: Đội bóng của Ronaldo đại thắng ở Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 3/11, Al Nassr đại thắng Pakhtakor 6-2 ở vòng bảng Cúp C1 châu Á dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo.

Kết quả bóng đá hôm nay 3/11: Đội bóng của Ronaldo đại thắng ở Cúp C1 châu Á

Kết quả bóng đá hôm nay 3/11: Đội bóng của Ronaldo đại thắng ở Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 3/11, Al Nassr đại thắng Pakhtakor 6-2 ở vòng bảng Cúp C1 châu Á dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo.

Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea
Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea

VOV.VN - Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea trên sân vận động Stamford Bridge, Anh.

Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea

Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea

VOV.VN - Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea trên sân vận động Stamford Bridge, Anh.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế