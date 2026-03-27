Đại diện châu Á quyết giành vé dự World Cup 2026 ở chung kết play-off Liên lục địa

Trận bán kết play-off liên lục địa World Cup 2026 đã diễn ra đầy kịch tính khi Bolivia chạm trán Suriname. Đại diện Nam Mỹ gặp vô vàn khó khăn nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh để tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trong hiệp hai.

Bolivia sẽ chạm trán Iraq ở trận chung kết play-off Liên lục địa World Cup 2026 sau khi vượt qua Suriname ở bán kết. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng này giúp Bolivia giành quyền góp mặt ở trận chung kết quyết định tấm vé đến World Cup 2026. Đối thủ của họ là Iraq, đại diện châu Á đã chờ sẵn sau khi vượt qua vòng loại khu vực.

Theo lịch thi đấu, Iraq sẽ đối đầu Bolivia vào lúc 03h00 ngày 1/4. Đây được xem là trận cầu “sinh tử “khi cả hai đội đều khát khao trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Bolivia bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ sau 7 kỳ liên tiếp vắng mặt tại World Cup. Lần gần nhất họ góp mặt đã từ năm 1994, khiến cơn khát trở lại càng trở nên mãnh liệt.

Bên kia chiến tuyến, Iraq cũng không kém phần quyết tâm sau 9 kỳ liên tiếp lỡ hẹn. Đại diện châu Á mới chỉ một lần duy nhất tham dự World Cup, đó là vào năm 1986.

Đội giành chiến thắng sẽ góp mặt tại bảng I World Cup 2026 cùng các đội tuyển Pháp, Na Uy và Senegal.