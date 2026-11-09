Đại diện châu Phi vắng trụ cột khi đấu U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026

HLV trưởng Soumaila Coulibaly của U17 Mali đã công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Abdoulaye Touré, chân sút chủ lực của U17 Mali, vắng mặt tại U17 World Cup 2026 vì chấn thương. (Ảnh: CAF).

Theo đó, U17 Mali sẽ chuẩn bị cho giải đấu tại Qatar với lực lượng gồm 25 cầu thủ với 3 thủ môn, 6 hậu vệ, 9 tiền vệ và 7 tiền đạo. Theo thông tin từ LĐBĐ Mali, U17 Mali sẽ tập huấn ở UAE đến ngày 16/11 trước khi di chuyển sang Qatar dự giải.

Đáng chú ý, trong danh sách U17 Mali lần này vắng tiền đạo Abdoulaye Touré, người trực tiếp ghi 2 bàn thắng tại giải U17 châu Phi, giúp đội bóng này giành vé đến U17 World Cup.

Abdoulaye Touré bị chấn thương nặng trong trận đấu tại môn bóng đá nam Đại hội Thể thao Liên minh các quốc gia Sahel diễn ra hồi tháng 9 và phải năm 2027 mới có thể thi đấu trở lại.

Vắng đi chân sút xuất sắc nhất, HLV Soumaila Coulibaly sẽ phải tính đến những phương án thay thế như Aboubacar Keita hay Djigou Koita.

Thành phần chủ yếu của U17 Mali tại U17 World Cup 2026 là những gương mặt đã dự U17 châu Phi 2026 với một vài cái tên đáng chú ý như Ismail Kamissoko, Salia Diarra hay Abdoul Razak Coulibaly.

U17 Mali từng có những thành tích rất cao ở U17 World Cup trong quá khứ khi từng giành ngôi á quân năm 2015 và hạng ba năm 2023. Tuy nhiên ở giải đấu năm ngoái, họ đã dừng bước ở vòng 16 đội.

Theo lịch thi đấu U17 World Cup 2026, U17 Mali sẽ gặp U17 Việt Nam vào ngày 26/11, ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.