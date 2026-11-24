U17 Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy cảm xúc trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G VCK U17 World Cup 2026. Ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn kiên cường chiến đấu để có được trận hòa 3-3, qua đó giành điểm số đầu tiên tại sân chơi thế giới.

U17 Việt Nam có trận đấu giàu cảm xúc trước U17 New Zealand ở U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất bên phía U17 Việt Nam. Sau pha lập công từ tình huống phạt góc ở trận ra quân gặp U17 Bỉ, tiền vệ này một lần nữa chứng minh khả năng tạo đột biến trong những tình huống cố định.

Dẫu vậy, niềm vui cá nhân không thể xóa đi cảm giác tiếc nuối khi toàn đội chưa thể giành chiến thắng. Nguyễn Lực thừa nhận các cầu thủ cần nhìn lại những sai sót đã mắc phải, đặc biệt là các tình huống dẫn đến bàn thua.

“Cảm xúc của em có chút tiếc nuối vì toàn đội chưa thể giành 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước những trận đấu tiếp theo”, tiền vệ U17 Việt Nam chia sẻ.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếc nuối khi U17 Việt Nam không thể giành chiến thắng trước U17 New Zealand (Ảnh: VFF)

Đánh giá về tương quan chuyên môn, tiền vệ này cho rằng U17 Việt Nam không quá lép vế trước New Zealand, ngoại trừ bất lợi về thể hình. Theo Nguyễn Lực, toàn đội cần mạnh dạn cầm bóng, chủ động triển khai lối chơi và cải thiện sự tự tin trong những trận đấu tiếp theo.

Hướng đến cuộc đối đầu U17 Mali, cầu thủ này hy vọng ban huấn luyện và các đồng đội sẽ phân tích kỹ đối thủ để xây dựng phương án phòng ngự, phản công hiệu quả hơn. Đây được xem là trận đấu quan trọng để đội bóng áo đỏ tiếp tục nuôi hy vọng tạo dấu ấn tại giải đấu.

Trong khi đó, Lê Trọng Đại Nhân cũng để lại dấu ấn với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 58. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel đánh giá cao tinh thần chiến đấu của tập thể, dù bản thân chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn trên sân.

Ảnh: VFF

Đại Nhân cho biết anh đã nhận được sự động viên kịp thời từ HLV Cristiano Roland sau trận đấu. Tiền đạo trẻ nhấn mạnh sự chênh lệch về thể hình khiến U17 Việt Nam gặp bất lợi ở một số tình huống cố định, nhưng điều đáng ghi nhận là toàn đội không bao giờ từ bỏ hy vọng.

“Bằng chứng là chúng em đã ba lần gỡ hòa, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận đấu tiếp theo, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình”, Đại Nhân chia sẻ.

Theo cầu thủ này, tỷ số hòa 3-3 là kết quả có thể chấp nhận được nếu nhìn vào những nỗ lực mà các thành viên đã thể hiện. Dù vậy, việc không thể giành chiến thắng vẫn để lại sự tiếc nuối, nhất là khi đội bóng từng hướng đến mục tiêu có được kết quả tốt hơn.

Người mang về bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 là Duy Khang. Chia sẻ sau trận, Duy Khang không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào khi được ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia, đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy lá cờ Việt Nam trên sân đấu.

Ảnh: VFF

“Em rất mệt, nhưng mỗi lần nhìn xuống lá cờ bên ngực áo, em lại nghĩ tất cả những nỗ lực đều dành cho đất nước. Chúng em cảm thấy mình có thể chạy thêm nữa, cống hiến nhiều hơn nữa”, Duy Khang bày tỏ.

Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cũng ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm của các đồng đội trong cuộc rượt đuổi tỷ số với New Zealand. Dù tự đánh giá bản thân chưa có màn trình diễn tốt, anh vẫn cảm thấy biết ơn trước sự động viên từ HLV Cristiano Roland và các thành viên trong đội.

“Em nhận thấy cá nhân em hôm nay chơi chưa tốt và chưa thể cống hiến hết mình. Thầy Roland động viên em cố gắng thêm vài phút, cứ thi đấu hết sức, nếu mệt thầy sẽ thay người”, Minh Thủy cho hay.

Ảnh: VFF

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