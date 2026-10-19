Dàn sao pickleball Việt Nam tranh tài tại PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026

Diễn ra từ ngày 19 đến 25/10/2026, tại Kai Tak Arena, nhà thi đấu hiện đại có sức chứa khoảng 10.000 khán giả thuộc khu liên hợp thể thao Kai Tak Sports Park, Hong Kong Slam 2026 là giải đấu PPA Tour Asia đầu tiên đạt cấp độ 1500, đồng thời khép lại mùa giải 2026 của hệ thống pickleball chuyên nghiệp này.

Giải đấu sở hữu tổng quỹ tiền thưởng lên đến 1,1 triệu USD, mức cao kỷ lục của pickleball chuyên nghiệp tại châu Á. Các vận động viên còn cạnh tranh 1.500 điểm World Pickleball Ranking và danh hiệu cuối cùng của mùa giải, tạo nên cuộc đua đáng chú ý giữa những gương mặt hàng đầu quốc tế.

Các tay vợt Việt Nam hướng đến dấu ấn mới

Trương Vinh Hiển là một trong những đại diện Việt Nam được chú ý tại giải năm nay. Sau khi vắng mặt ở Kuala Lumpur Cup vì vấn đề sức khỏe, tay vợt trở lại thi đấu sau chuyến tham dự PPA Las Vegas Open 1000 tại Mỹ. Anh dự kiến tranh tài ở cả ba nội dung đơn nam, đôi nam cùng Đỗ Minh Quân và đôi nam nữ.

VĐV Trương Vinh Hiển

Cũng vừa trở về từ Mỹ, Sophia Huỳnh tiếp tục thi đấu ở ba nội dung, trong đó đáng chú ý là màn kết hợp cùng Hồ Thị Trúc Tâm tại đôi nữ. Trong khi đó, Sophia Phương Anh sẽ đánh cặp với tay vợt trẻ Nhật Bản Mayu Ito ở nội dung này, đồng thời tranh tài ở đơn nữ và đôi nam nữ cùng Wil Shaffer. Ở nội dung đơn nữ, Hồ Thị Trúc Tâm hướng đến mục tiêu chinh phục danh hiệu sau khi chưa đạt kết quả như kỳ vọng tại Macao Open.

VĐV Sophia Huỳnh

Bên cạnh đó, giải đấu còn có sự góp mặt của nhiều tay vợt Việt Nam như Ngô Hải Đăng, Hoàng Samurai, Đạt “Trố”, Lê Xuân Đức và Andrew Anh Phạm, góp phần mở rộng sự hiện diện của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đại chiến cùng những ngôi sao thế giới

Hong Kong Slam 2026 còn thu hút sự quan tâm với dàn vận động viên hàng đầu thế giới. Nội dung đơn nam sẽ có sự xuất hiện của Christopher Haworth, tay vợt đang hướng tới chức vô địch, để “chen chân” vào top 10 thế giới, cạnh tranh cùng những cái tên đình đám như Federico Staksrud, Hunter Johnson, Christian Alshon, Tama Shimabukuro hay Hong Kit Wong. Bên phía các tay vợt nữ, sự cạnh tranh sẽ đến từ các tay vợt đã quen mặt như Kaitlyn Christian, Chao Yi Wang, Sahra Dennehy hay Yufei Long.

Ở nội dung đôi nam, tay vợt số 1 trên BXH thế giới hiện tại là Ben Johns sẽ kết hợp cùng Gabriel Tardio, trong khi Federico Staksrud sát cánh với Hayden Patriquin. Nội dung đôi nam nữ chứng kiến sự xuất hiện của “cặp đôi quyền lực” Ben Johns & Anna Leight Waters, tay vợt nữ số 1 thế giới hiện nay, tranh tài cùng các cặp đôi tên tuổi khác như Anna Bright, Hayden Patriquin hay anh em nhà Johnson là Jorja & JR.. Nội dung đôi nữ nổi bật với cặp Anna Bright và Anna Leigh Waters, hai tay vợt được đông đảo người hâm mộ pickleball tại Việt Nam quan tâm.

VĐV Hồ Thị Trúc Tâm

Với sự tham dự của nhiều tay vợt đẳng cấp quốc tế kết hợp cùng tính cạnh tranh ở chặng cuối mùa, giải đấu được kỳ vọng sẽ không chỉ có chất lượng chuyên môn cao mà sẽ mang đến nhiều trận đấu kịch tính, bùng nổ.

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi các trận đấu thuộc PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026 được trực tiếp trên FPT Play từ ngày 20 đến 25/10, đồng hành cùng các tay vợt Việt Nam trong hành trình chinh phục sân chơi pickleball chuyên nghiệp quốc tế. Để thưởng thức các trận đấu, khán giả truy cập website http://fptplay.vn hoặc mở ứng dụng FPT Play trên Smart TV, SmartMobile, PC/Laptop và FPT Play Box, tìm kiếm từ khóa “PPA Tour Asia” để cập nhật nội dung phát sóng.

Pickleball Việt Nam có chiến tích lịch sử tại PPA Tour Asia VOV.VN - Pickleball Việt Nam lần đầu tiên có HCV ở một nội dung nữ trong hệ thống PPA Tour Asia khi Hồ Thị Trúc Tâm và Sophia Huỳnh Trần vô địch đôi nữ chặng Shenzen Open 2026.