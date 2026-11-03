Danh sách cầu thủ bị treo giò ở vòng 7 V-League 2026/27: CAHN và SLNA thiệt quân

Theo thông báo mới nhất từ VPF, vòng 7 V-League 2026/27 sẽ có 7 cầu thủ không thể ra sân do án treo giò. Trong danh sách này, Thể Công Viettel là đội chịu tổn thất lớn nhất khi có tới 2 trường hợp phải vắng mặt.

Cụ thể, Paulo Tadeu Viana Martins bị treo giò vì nhận thẻ đỏ, còn Nguyễn Đức Hoàng Minh phải nghỉ thi đấu do đã tích lũy đủ số thẻ vàng theo quy định. Đây là những thiếu hụt đáng kể với Thể Công Viettel trước vòng đấu tiếp theo.

Thể Công Viettel mất hai trụ cột ở vòng 7 V-League 2026/27 (Ảnh: VPF)

CLB CAHN cũng không có được lực lượng đầy đủ khi Nguyễn Adou Leygley Minh bị cấm thi đấu ở trận gặp CA TP.HCM. Trung vệ này nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với SLNA tại vòng 6, dù thời điểm xảy ra sự việc anh không có mặt trên sân thi đấu.

Phút 87, khi đang khởi động bên ngoài đường biên, Adou Minh bất ngờ chạy vào sân và đá bóng đi nhằm ngăn Joseph Onoja (SLNA) thực hiện quả đá phạt nhanh. Trọng tài chính Mai Xuân Hùng lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến cầu thủ của CAHN phải nhận án treo giò ở vòng 7.

Trong khi đó, SLNA cũng mất Lê Văn Quý ở chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Cầu thủ này bị truất quyền thi đấu sau khi nhận 2 thẻ vàng trong trận gặp CAHN ở vòng đấu trước.

Lê Văn Quý của SLNA bị treo giò ở vòng 7 V-League 2026/27 (Ảnh: VPF)

Ngoài những cái tên kể trên, danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu và quan chức không được làm nhiệm vụ tại vòng 7 còn có Mai Xuân Quyết (Bắc Ninh FC), Nguyễn Quốc Quang Huy (HAGL) và Nguyễn Anh Tiệp (Hà Nội FC). Đáng chú ý, Hà Nội FC cũng không có sự phục vụ của Bruno Luis Inarra, HLV thể lực của đội bóng.

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