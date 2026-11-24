Vòng 9 V-League 2026/27 sẽ khởi tranh ngày 27/11 với trận cầu tâm điểm giữa Nam Định vs CAHN, diễn ra lúc 18h00 trên sân Thiên Trường. Đáng chú ý, cả hai đội đều chịu tổn thất lực lượng khi có cầu thủ phải vắng mặt vì án treo giò.

Cụ thể, Nam Định không có sự phục vụ của Nguyễn Phong Hồng Duy, trong khi CAHN thiếu Nguyễn Adou Leygley Minh. Cả hai đều bị đình chỉ thi đấu ở vòng 9 do nhận thẻ đỏ.

Nguyễn Phong Hồng Duy bị treo giò ở vòng 9 V-League 2026/27 (Ảnh: CLB Nam Định)

Ngoài hai trường hợp kể trên, danh sách cầu thủ bị treo giò còn có Nguyễn Hồng Phúc của Đà Nẵng, Nguyễn Bá Tiến thuộc biên chế Thanh Hóa và Nguyễn Hữu Thái Bảo của Hải Phòng. Ba cầu thủ này cũng phải nghỉ thi đấu vì án phạt thẻ đỏ, nâng tổng số trường hợp vắng mặt ở vòng đấu thứ 9 lên 5 người.

Trong đó, sự thiếu vắng Hồng Duy và Adou Leygley Minh đáng chú ý hơn cả khi Nam Định và CAHN chuẩn bị bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp ở nhóm đầu bảng. Sau 8 vòng đấu, Nam Định đang dẫn đầu với 19 điểm, còn CAHN xếp thứ 3 với 14 điểm.

Khoảng cách 5 điểm khiến chuyến làm khách tại Thiên Trường trở thành cơ hội quan trọng để CAHN thu hẹp cách biệt với đối thủ. Trong khi đó, Nam Định sẽ hướng tới chiến thắng trên sân nhà nhằm bảo vệ ngôi đầu bảng.

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