VCK U17 châu Á 2027 đã chính thức xác định được 16 đội tuyển tham dự. Giải đấu sẽ diễn ra từ 13-29/5/2027 tại Uzbekistan.

9 đội tuyển giành quyền vào thẳng VCK gồm: Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Uzbekistan và Việt Nam. 7 đội giành vé thông qua vòng loại vừa kết thúc là: Iraq, Syria, Iran, Ấn Độ, Yemen, Lebanon và Indonesia.

U17 Indonesia. (Ảnh: AFC).

Như vậy, Đông Nam Á sẽ chỉ có 2 đại diện là Indonesia và Việt Nam. Nếu tính các liên đoàn thành viên của AFF, sẽ có thêm U17 Australia.

Trong số các đội đáng chú ý bị loại có 2 đội trong khu vực là Malaysia và Thái Lan. Malaysia chỉ đứng thứ ba ở bảng E trong khi Thái Lan xếp nhì bảng B.

Ở lượt trận cuối vòng loại, U17 Thái Lan chỉ cần hòa U17 Iraq là sẽ giành vé nhưng họ thua 1-2 với bàn thua quyết định đến ở phút 84.

VCK U17 châu Á 2027 cũng đồng thời sẽ là vòng loại cho U17 World Cup 2027. Các đội vào tứ kết sẽ có vé đến với World Cup. Giải đấu sẽ dành cho lứa cầu thủ sinh từ năm 2010 trở về sau.