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Danh sách tập trung ĐT Việt Nam tháng 11/2026: Xuất hiện sao nhập tịch mới toanh

Thứ Ba, 15:41, 03/11/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam làm mới lực lượng trong đợt tập trung tháng 11, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế 2026.

Ngày 3/11, HLV Kim Sang Sik đã chốt danh sách tập trung ĐT Việt Nam để hướng tới Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Bên cạnh những nhân tố giàu kinh nghiệm tiếp tục được tin tưởng, đợt hội quân lần này ghi nhận sự xuất hiện của các tân binh và nhiều gương mặt trẻ đang thi đấu tại V-League.

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Danh sách tập trung của ĐT Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11/2026

Việc VCK Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức, chuyển sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, mở ra thêm dư địa để ban huấn luyện chủ động tính toán kế hoạch nhân sự trong dài hạn. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời đánh giá và trao cơ hội cho những nhân tố mới, cầu thủ trẻ nhằm tăng cường chiều sâu đội hình, hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Theo định hướng đó, danh sách lần này không có sự góp mặt của một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long…

Trong khi đó, nhiều cầu thủ tiếp tục được tin tưởng, tạo nền tảng ổn định cho đội hình. Đáng chú ý là thủ môn Patrik Lê Giang; sự trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ; cùng những nhân tố giàu năng lượng như Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Một trong những điểm nhấn của đợt tập trung là sự xuất hiện của hai tân binh đáng chú ý. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo CLB Thể Công Viettel, lần đầu góp mặt trong danh sách đội tuyển. Trên hàng công, tiền đạo Olaha Mạnh Đức của CLB CA TP.HCM cũng là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Từng có nhiều mùa giải thi đấu tại V-League, cầu thủ nhập tịch này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án chất lượng cho hàng tấn công của đội tuyển. 

Bên cạnh các tân binh, đợt tập trung lần này cũng mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (HAGL) tiếp tục được trao cơ hội. Hàng phòng ngự có sự góp mặt của Nguyễn Nhật Minh (CA TP.HCM), Phạm Lý Đức (Công an Nhân dân). Tuyến giữa ghi nhận những cái tên như Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM), Phạm Minh Phúc (Công an Nhân dân), Trần Ngọc Sơn (Nam Định) và Nguyễn Quang Vinh (SLNA).

Trên hàng công, cùng với Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình) và Nguyễn Thanh Nhàn (Công an Nhân dân), đáng chú ý là sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội) sau thời gian khá dài vắng mặt. Chân sút này từng gây ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022, đặc biệt với pha vô lê đẹp mắt vào lưới U23 Thái Lan – bàn thắng được AFC lựa chọn vào nhóm những pha lập công đẹp nhất vòng bảng.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố mới và lớp cầu thủ trẻ, đợt tập trung FIFA Days tháng 11 là dịp để ban huấn luyện tiếp tục kiểm nghiệm phương án nhân sự, đánh giá phong độ và khả năng hòa nhập của các cầu thủ. Giao hữu quốc tế 2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa thi đấu giao hữu, mà còn là cơ hội để ĐT Việt Nam tiếp tục làm dày lực lượng và phát triển lối chơi trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.

Nhân Nam/VOV.VN
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