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Danh sách vua phá lưới V-League 2026/27: Hải Phòng sở hữu cặp tiền đạo nguy hiểm

Thứ Năm, 10:35, 05/11/2026
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VOV.VN - Danh sách vua phá lưới V-League 2026/27 đang cho thấy sự nguy hiểm của cặp đôi tiền đạo trong màu áo Hải Phòng.

Danh sách vua phá lưới V-League 2026/27 mang đến những bất ngờ thú vị khi các cầu thủ nội dần vươn lên trong cuộc đua. Đồng thời, bộ đôi chân sút của Hải Phòng là Milan Makaric và Joel Tagueu đang cho thấy sự hiệu quả đáng sợ.

danh sach vua pha luoi v-league 2026 27 hai phong so huu cap tien dao nguy hiem hinh anh 1
Hải Phòng sở hữu cặp tiền đạo nguy hiểm bậc nhất V-League (Ảnh: VPF)

Trong số 12 bàn thắng của Hải Phòng tại V-League tính đến thời điểm hiện tại, bộ đôi tiền đạo này ghi đến 11 bàn. Milan Makaric đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League với 6 bàn thắng, Joel Tagueu với 5 bàn đang đứng thứ hai.

Lucao (Ninh Bình) và Daniel Passira (Hà Tĩnh) cũng đồng vị trí thứ hai trong danh sách vua phá lưới với 5 pha lập công. Việc bốn chân sút ngoại đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League cho thấy các tiền đạo nội cần chứng minh giá trị nhiều hơn ở những vòng đấu tiếp theo.

Trong số những cầu thủ ghi được 3 bàn thắng, ba cầu thủ nội góp mặt gồm Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Trần Ngọc Sơn (Nam Định) và Nguyễn Quang Vinh (SLNA). Đáng chú ý là cả ba cầu thủ này đều không thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Các cầu thủ khác cũng có được 3 bàn thắng tại V-League tính đến thời điểm hiện tại gồm Ivan Saponjic (Đà Nẵng), Saliou Guindo (Thanh Hoá), Leo Artur (CAHN) và Brenner (Bắc Ninh).

PV/VOV.VN
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