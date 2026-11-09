Danh sách vua phá lưới V-League: Lê Phát là chân sút nội duy nhất lọt nhóm đầu

Lê Phát gây ấn tượng

Danh sách vua phá lưới V-League được người hâm mộ quan tâm khi tài năng mới 19 tuổi Nguyễn Lê Phát gây ấn tượng mạnh mẽ. Bàn thắng vào lưới Bắc Ninh vừa mang về chiến thắng cho Ninh Bình ở vòng 7, vừa là pha lập công thứ 4 của Lê Phát tại V-League mùa này.

Lê Phát đang có phong độ làm bàn ấn tượng (Ảnh: Ninh Bình FC)

Với 4 bàn thắng, Lê Phát là cầu thủ nội duy nhất nằm trong nhóm 8 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhiều nhất V-League đến hết vòng 7. Ba cầu thủ khác cũng ghi được 4 bàn thắng đều là ngoại binh gồm Saliou Guindo (Thanh Hoá), Alan (CAHN) và Luizao (SLNA).

Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Milan Makaric (Hải Phòng) với 7 bàn thắng. Ba cầu thủ đứng sau cùng có được 5 bàn thắng gồm Joel Tagueu (Hải Phòng), Daniel Passira (Hà Tĩnh) và Lucao (Ninh Bình).

Hải Phòng đang sở hữu cặp tiền đạo nguy hiểm bậc nhất V-League khi đang có đến hai cầu thủ nằm trong nhóm dẫn đầu vua phá lưới. Đặc biệt, Makaric và Tagueu đã ghi đến 12 bàn thắng trong tổng số 14 bàn toàn đội ghi được mùa này.

Hai chân sút nội đáng chú ý khác cũng có phong độ làm bàn tốt mùa này là Nguyễn Quang Vinh (SLNA) và Trần Ngọc Sơn (Nam Định) với 3 bàn thắng. Các trung phong nội trong giai đoạn đầu mùa tại V-League đang chưa có được phong độ làm bàn thực sự ổn định.

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