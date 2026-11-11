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Đầu tư trọng điểm để Đại hội Thể thao toàn quốc là bệ phóng tài năng

Thứ Tư, 15:28, 11/11/2026
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VOV.VN - Ngày 11/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Báo Điện tử Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm “Đại hội Thể thao toàn quốc: Bệ phóng cho những ngôi sao Việt Nam tương lai”.

Đại hội Thể thao toàn quốc phải tạo ra di sản

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Đại hội cần được nhìn nhận xa hơn bảng tổng sắp huy chương. Địa phương giành nhiều huy chương chưa chắc đã phát triển thể thao tốt. Hiệu quả đầu tư cần được đánh giá qua mức tiến bộ thành tích, khoảng cách với chuẩn quốc tế và đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

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Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. (Ảnh: Hà Khánh). 

Ông đề xuất, Đại hội hướng đến mục tiêu Olympic, đầu tư cụ thể cho từng nội dung, từng vận động viên; xác định rõ khoảng cách với trình độ thế giới và điều kiện để thu hẹp khoảng cách đó. Với TP.HCM, thành công còn nằm ở việc tiếp tục khai thác cơ sở vật chất sau Đại hội để phục vụ đào tạo, thi đấu và nhu cầu tập luyện của người dân.

“Đại hội phải tạo ra di sản không chỉ cho thể thao thành tích cao mà còn cho đời sống người dân và sự phát triển của Thành phố”, ông Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh.

Chăm lo tâm lý vận động viên trẻ

Theo cựu tuyển thủ bóng đá Lê Công Vinh, Đại hội Thể thao toàn quốc là bệ phóng quan trọng để vận động viên trẻ thể hiện tài năng, vươn lên cấp độ đội tuyển. Những câu chuyện truyền cảm hứng từ thể thao cũng giúp người trẻ nuôi dưỡng đam mê, theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

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Cựu tuyển thủ Đội tuyển quốc gia Lê Công Vinh phát biểu. (Ảnh: Hà Khánh). 

Cựu danh thủ Công Vinh nói: "Nếu như chúng ta giải quyết được vấn đề đó thì chắc chắn thể thao Việt Nam sẽ vươn mình lên tầm cao mới vì chúng ta không thiếu tài năng. Chúng ta không thiếu nguồn lực và còn rất nhiều người muốn đi theo con đường thể thao nhưng nếu không có kinh tế ổn định thì làm sao các vận động viên có thể phát triển được?"

Ở góc độ đào tạo, HLV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Hương cho rằng, có nhiều vận động viên trẻ tài năng, nhưng để phát triển cần phương pháp huấn luyện phù hợp. Vận động viên cần được thi đấu thường xuyên, từ các giải địa phương đến toàn quốc, đồng thời được động viên để kiên trì tập luyện, “thua không nản”.

HLV Thanh Hương chia sẻ: "Không so sánh, mỗi một vận động viên có một đường chạy riêng. Không đốt cháy giai đoạn, nhất là tuổi 13 cho đến 15 tuổi. Ở tuổi này phải xây dựng kỹ thuật chứ không phải để lấy thành tích. Và cuối cùng là không bỏ rơi khi vận động viên thất bại, đó là động lực cho vận động viên”. 

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HLV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Hương. (Ảnh: Hà Khánh).

Các chuyên gia, HLV cho rằng, để thể thao Việt Nam vươn tầm, cần sự chung tay của các địa phương, đổi mới tư duy phát triển và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

HLV Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, nhấn mạnh: "Nếu chúng ta xây dựng được niềm tin, các vận động viên sẽ cống hiến. Sau Châu Ngọc Tuyết Sang sẽ có thêm nhiều vận động viên tài năng khác. Nhưng chúng tôi muốn có sự đầu tư tập trung, trọng điểm. Chính việc đầu tư hơi dàn trải làm cho chúng ta đầu tư chưa được thỏa đáng để vận động viên có thể vươn tầm lên". 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phát động giải đi bộ trực tuyến “100 triệu bước chân vì một Việt Nam khỏe mạnh”, góp phần lan tỏa thông điệp “Thể thao cho mọi người” của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

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Các đại biểu tham dự tại Tọa đàm. (Ảnh: Hà Khánh).

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ, cho biết qua nhiều kỳ tổ chức, Đại hội Thể thao toàn quốc đã khẳng định vai trò là một trong những sự kiện thể thao quan trọng, quy tụ các vận động viên có thành tích cao từ nhiều tỉnh, thành phố và ngành.

Với vận động viên trẻ, Đại hội còn là cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đánh giá năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, để tài năng tiếp tục phát triển sau Đại hội, các đơn vị cần đầu tư đồng bộ về huấn luyện, cơ sở vật chất, khoa học - công nghệ, y học thể thao, dinh dưỡng và chính sách hỗ trợ dài hạn.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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