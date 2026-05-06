Đình Bắc được vinh danh trước trận đấu với CLB Nam Định

Thứ Tư, 15:56, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiền đạo Đình Bắc được vinh danh khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4/2026.

Mới đây, Ban tổ chức V-League 2025/2026 vừa chính thức công bố các danh hiệu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất tháng 4. Đáng chú ý, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã "thâu tóm" hầu hết các giải thưởng quan trọng nhất.

Theo đó, dựa trên kết quả bình chọn từ vòng 17 đến vòng 20, CAHN đã xuất sắc giành danh hiệu CLB xuất sắc nhất tháng 4. Phong độ ấn tượng của đội bóng ngành Công an trong giai đoạn này giúp họ nhận được sự đánh giá cao nhất từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Đi kèm với thành công của tập thể là những vinh danh cá nhân xứng đáng: HLV xuất sắc nhất thuộc về HLV Polking Alexandre. Chiến lược gia người Brazil đã ghi dấu ấn đậm nét trong việc vận hành lối chơi, giúp CAHN duy trì sức mạnh ổn định.

Đình Bắc được vinh danh trước trận đấu với CLB Nam Định (Ảnh: Hoài Thương).
Đình Bắc được vinh danh trước trận đấu với CLB Nam Định (Ảnh: Hoài Thương).

Trong khi đó, ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã được vinh danh. Chân sút trẻ này đã có một tháng thi đấu bùng nổ, ghi được 7 bàn thắng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội nhà.

Dù CAHN chiếm ưu thế ở các hạng mục chính, danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 4 đã thuộc về hậu vệ Giáp Tuấn Dương (số 98) của CLB Nam Định. Cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm ở phút 67 trong trận đấu với TP.HCM (vòng 20) bằng chân không thuận đã mang về giải thưởng cá nhân danh giá này cho cầu thủ sinh năm 2001.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tổ chức Lễ trao giải thưởng tháng 4 ngay trước trận đại chiến tại vòng 22 giữa CLB CAHN và CLB Nam Định diễn ra vào ngày 10/5/2026 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Sau 21 vòng đấu, CAHN dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm. Nếu CAHN đánh bại Nam Định, đồng thời Thể Công Viettel không thể thắng Hà Tĩnh thì đội bóng của HLV Polking sẽ lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Tag: CAHN Polking Đình Bắc
