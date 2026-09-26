Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam nhọc nhằn thắng Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân ở FIFA ASEAN Cup 2026.
ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 điểm và tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 29/9.
Đình Bắc ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên
ĐT Việt Nam nhập cuộc chủ động nhưng Philippines cũng cho thấy sự tự tin ngay từ những phút đầu. Đội khách liên tục tổ chức các pha lên bóng bên cánh phải, trong khi hàng phòng ngự Việt Nam phải tập trung để hóa giải sức ép.
Phút 6, Hoàng Hên có đường chuyền tinh tế để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm, nhưng hàng thủ Philippines kịp thời can thiệp. Đến phút 16, Lê Phạm Thành Long thử sức bằng cú sút xa nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Mendoza.
Philippines sau đó tạo ra cơ hội đáng chú ý. Phút 22, Schneider tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Lê Giang nhưng bóng tìm đến xà ngang.
ĐT Việt Nam nhanh chóng đáp trả. Phút 25, Minh Hoàng có bóng trong vòng cấm và thực hiện đường căng ngang. Bóng chạm chân hậu vệ Philippines rồi bật ra đúng vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo CAHN dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam.
Sau bàn thắng, Philippines đẩy cao đội hình nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn và bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.
Việt Nam bảo vệ thành công lợi thế
Bước sang hiệp 2, Philippines chủ động tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Phút 54, Gayoso có cơ hội trong vòng cấm nhưng thủ môn Lê Giang xuất sắc đấm bóng cứu thua sau tình huống Bùi Hoàng Việt Anh trượt chân.
ĐT Việt Nam cũng tạo ra một số cơ hội để gia tăng cách biệt. Phút 58, Đình Bắc đi bóng tốc độ vào vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Mendoza. Hai phút sau, Xuân Son dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Hai Long.
Đến phút 75, Khoa Ngô bứt tốc xâm nhập vòng cấm Philippines và bị Nyholm truy cản. Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ với cầu thủ Philippines, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông hủy thẻ đỏ và không cho Việt Nam hưởng quả phạt trực tiếp.
Kịch tính tiếp tục diễn ra ở phút 82. Philippines đưa bóng vào lưới Việt Nam sau pha đệm bóng cận thành của Nishioka. Tuy nhiên, VAR xác định cầu thủ Philippines rơi vào thế việt vị, qua đó không công nhận bàn thắng.
Những phút cuối, Philippines tiếp tục gây sức ép. Phút 90+2, Rasmussen đánh đầu cận thành nhưng Lê Giang một lần nữa xuất sắc đấm bóng cứu thua.
Việt Nam chủ động chơi chắc chắn trong thời gian bù giờ và bảo vệ thành công lợi thế mong manh.
ĐT Việt Nam hướng tới trận gặp Thái Lan
Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng Philippines 1-0 nhờ bàn thắng của Đình Bắc ở phút 25. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Bên cạnh 3 điểm, màn trình diễn của Lê Giang cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Thủ môn này thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trong hiệp 2, góp phần giúp Việt Nam giữ sạch lưới.
ĐT Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước trận đấu được chờ đợi với Thái Lan vào ngày 29/9. Đây sẽ là cuộc đối đầu quan trọng tiếp theo trong hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Tuyển Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng trước Philippines trong trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.
Sau đúng một tháng kể từ khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào một hành trình mới với nhiều thử thách tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Đây là lần đầu FIFA tổ chức giải đấu này, vì vậy các đội tuyển đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch và cần giành kết quả thuận lợi ngay trong trận ra quân.
So với đội hình từng đăng quang ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam có một số thay đổi nhân sự. Nhiều cầu thủ vắng mặt vì những lý do bất khả kháng, chủ yếu liên quan đến chấn thương, như Văn Vĩ, Thành Chung, Quang Hải hay Đặng Văn Lâm.
Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho hai tân binh Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Ngô Đăng Khoa cũng trở lại đội tuyển, trong khi Minh Khoa nhận được sự kỳ vọng ở tuyến giữa.
Về cơ bản, tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn duy trì bộ khung từng giúp đội tuyển đăng quang ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho những gương mặt mới khi trận đấu diễn ra thuận lợi, qua đó đánh giá khả năng thích nghi và mức độ phù hợp của từng cầu thủ với hệ thống chiến thuật.
Trong khung thành, Patrick Lê Giang nhiều khả năng được lựa chọn. Bộ ba trung vệ gồm Xuân Mạnh, Adou Leygley Minh và Việt Anh có thể đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cầu môn, trong khi Tiến Anh và Cao Quang Vinh hoạt động ở hai hành lang.
Ở tuyến giữa, nếu Hoàng Đức chưa đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Thành Long đá cặp với Minh Khoa. Phía trên, Hoàng Hên, Xuân Son và Đình Bắc được kỳ vọng tạo sức ép lên hàng phòng ngự Philippines.
Philippines thay đổi mạnh lực lượng
Khác với tuyển Việt Nam, Philippines có sự thay đổi đáng kể về lực lượng khi gần một nửa đội hình so với ASEAN Cup 2026 được thay thế. HLV Carles Cuadrat triệu tập nhiều cầu thủ Philippines đang thi đấu tại châu Âu, Mỹ và các giải đấu hàng đầu châu Á nhằm tăng sức cạnh tranh tại bảng đấu có Việt Nam và Thái Lan.
Đáng chú ý, hàng công Philippines sở hữu tiền đạo Bjorn Martin Kristensen, người hiện khoác áo KFUM Oslo tại Na Uy. Ngoài ra, Andre Leipold của SC Verl (Đức), Jarveu Gayoso của Penang FC (Malaysia) và Sebastian Rasmussen của Hobro IK II (Na Uy) cũng là những phương án đáng chú ý trên hàng công.
Philippines được đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam về tương quan lực lượng, nhưng đội bóng này vẫn có khả năng gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Lối chơi thiên về bóng dài và bóng bổng có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm, đặc biệt khi tuyển Việt Nam mất một số cầu thủ giàu kinh nghiệm.
Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, đồng thời hạn chế những tình huống cố định và các pha bóng bổng trước khung thành Patrick Lê Giang.
Tuyển Việt Nam hướng tới 3 điểm
Tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng cao nhất cho Philippines nhưng có cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận mở màn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Việt Nam thắng 4 và hòa 1 trước Philippines.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần phát huy khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công chủ động và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Nếu thi đấu đúng sức, Đình Bắc cùng các đồng đội có thể hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.
Việt Nam không có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Không có đài truyền hình nào ở Việt Nam mua quyền phát sóng giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 do mức giá quá cao.
Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam chính thức ngã ngũ khi không có đài truyền hình nào mua quyền phát sóng giải đấu do mức giá quá cao. Vì vậy, người hâm mộ trong nước không thể theo dõi trận tuyển Việt Nam gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 trên các kênh truyền hình Việt Nam.
FIFA ban đầu chào giá gói bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 80 tỷ đồng. Sau đó, FIFA giảm giá xuống khoảng 2,6 triệu USD, nhưng mức phí này vẫn vượt khả năng khai thác thương mại của các đơn vị truyền hình.
Trong thời gian qua, một đài truyền hình lớn tại Việt Nam đã tích cực đàm phán với FIFA để tìm phương án sở hữu bản quyền. Tuy nhiên, sau quá trình cân nhắc, đơn vị này quyết định không mua vì chi phí quá cao. Các nhà đài khác cũng không tham gia thương vụ, khiến FIFA ASEAN Cup 2026 rơi vào tình trạng “trắng sóng” tại Việt Nam.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khi các đơn vị truyền hình không chấp nhận mức giá mà FIFA đưa ra.
Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10 tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Hai trận đầu diễn ra trên sân Si Jalak Harupat, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik trở lại Jakarta.
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Hình ảnh trong phòng thay đồ của Việt Nam trước trận đấu với Philippines (Ảnh: VFF)
Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam đã chính thức có chủ khi FPT Play sở hữu quyền phát sóng giải đấu và trực tiếp trọn vẹn tất cả các trận đấu trên hệ thống của mình.
Đến 18h ngày 26/9, thông tin bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam đã được xác nhận. FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu, qua đó người hâm mộ trong nước có thể theo dõi đầy đủ các trận đấu, trong đó có cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Philippines lúc 19h30 ngày 26/9.
FPT Play truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu FIFA ASEAN Cup 2026 trên ứng dụng FPT Play, Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website FPT Play.
Đáng chú ý, FPT Play cũng đồng ý cấp quyền trình chiếu phi thương mại miễn phí các trận đấu cho những đơn vị, tổ chức có nhu cầu. Hoạt động trình chiếu phải đáp ứng các điều kiện gồm không thu phí người xem, không lồng ghép quảng cáo hoặc tài trợ riêng, quy mô dưới 5.000 người và sử dụng tín hiệu trực tiếp hợp pháp từ FPT Play.
Với các hình thức trình chiếu không đáp ứng những tiêu chí trên, đơn vị tổ chức cần liên hệ FPT Play trước khi triển khai và tuân thủ quy định của FIFA.
Như vậy, người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể theo dõi hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026, với các trận vòng bảng gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan.
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Phạm Hà//VOV-Jakarta)
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': KHÔNG ĐƯỢC !!! Philippines tấn công bên cánh phải, nhưng Tabinas Paul đỡ bóng hỏng làm bóng đi hết đường biên dọc. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Philippines đang nhập cuộc khá chủ động và tự tin.
3': NGUY HIỂM !!! Leipold Andre tì đè khiến Bùi Hoàng Việt Anh vất vả phá bóng đi hết đường biên. Philippines đang gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.
4': PHẠM LỖI !!! Bailey Zico phạm lỗi với Minh Hoàng trước vòng cấm địa, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly thuận lợi. Tuy nhiên, Tiến Anh lại sút bóng đi chệch khung thành của đối phương.
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hoàng Hên có bóng ở trung lộ, tiền vệ của Hà Nội FC bấm bóng cho Đình Bắc xâm nhập vòng cấm địa, nhưng hàng thủ đối phương đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
6': KHÔNG VÀO !!! Leipold Andre có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch khung thành của Lê Giang.
8': NGUY HIỂM !!! Tiến Anh tạt bóng rất tốt từ bên cánh phải vào vòng cấm của Philippines, nhưng hậu vệ đối phương đã nỗ lực hóa giải thành công. Hai đội đang thi đấu cởi mở và tạo ra thế trận hấp dẫn.
10': Sau quãng thời gian đầu thăm dò, ĐT Việt Nam đang chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công vây hãm khung thành của Philippines, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.
12': KHÔNG VÀO !!! Kristensen đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, nhưng trước tác động của hậu vệ bên phía Việt Nam nên cầu thủ của Philippines đã không thể dứt điểm đưa bóng trúng đích.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đình Bắc đẩy bóng tốc độ bên cánh phải, nhưng không vượt qua được Tabinas Jefferson. Tiền đạo thuộc biên chế CAHN đang bị đối phương theo kèm rất chặt.
16': SÚT XA !!! Lê Phạm Thành Long có bóng trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi không khó nên bị thủ môn Mendoza Kevin Ray ôm gọn.
20': Philippines đang chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát bóng và tấn công về phía khung thành của Lê Giang. Gayoso có cơ hội trong vòng cấm, nhưng may mắn cho Việt Nam là cầu thủ này sút không trúng tâm bóng.
22': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Schneider tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa đánh bại Lê Giang, nhưng may mắn là xà ngang đã cứu thua cho Việt Nam.
25': PHẠT GÓC !!! Philippines đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng Xuân Mạnh đã giải nguy thành công.
25': VÀO VÀO VÀO !!! Minh Hoàng có cơ hội trong vòng cấm địa, tiền đạo này căng ngang bóng đập chân hậu vệ đối phương bật ra tìm đúng đến vị trí trí của Đình Bắc, tiền đạo của CAHN dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
30': ĐÁ PHẠT !!! Tiến Anh đá phạt, bóng được treo vào vòng cấm Philippines, nhưng hậu vệ đối phương đá phá bóng giải nguy thành công.
33': KHÔNG ĐƯỢC !!! Philippines tấn công bên cánh phải, bóng được phất dài cho Gayoso tăng tốc, nhưng do sân trơn, bóng lăn nhanh nên cầu thủ này đã không theo kịp bóng.
38': Philippines đang nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng Việt Nam vẫn đang chơi chặt chẽ, bọc lót cho nhau rất tốt.
41': ĐÁ PHẠT !!! Philippines đá phạt trực tiếp, Schneider bấm bóng vào vòng cấm địa của Việt Nam, nhưng thủ môn Lê Giang đã ôm gọn.
42': NGUY HIỂM !!! Lê Giang bắt bóng hụt từ pha treo bóng của đồng đội, may mắn cho thủ môn này là đồng đội của anh đã kịp thời phá bóng giải nguy trước khi cầu thủ đối phương băng vào dứt điểm.
43': PHẠT GÓC !!! Philippines đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Kristensen có cơ hội dứt điểm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
45': PHẠT GÓC !!! ĐT Việt Nam được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp bên cánh phải, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Việt Nam tạm dẫn 1-0 Philippines.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': KHÔNG VÀO !!! Xuân Son có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng tiền đạo của Nam Định lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0.
51': Philippines đang nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng đội bóng của HLV Cuadrat vẫn chưa làm khó được hàng phòng ngự của Việt Nam.
54': CỨU THUA !!! Lê Giang đấm bóng cứu thua xuất sắc sau pha dứt điểm trong vòng cấm địa của Gayoso. Ở pha bóng này, Bùi Hoàng Việt Anh đã trượt chân, rất may cho ĐT Việt Nam là vẫn còn Lê Giang chơi xuất sắc.
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57': PHẠM LỖI !!! Xuân Son bị cầu thủ đối phương phạm lỗi ở giữa sân, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp.
58': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của chân sút quê Nghệ An không thắng được thủ môn Mendoza.
60': CHẤN THƯƠNG !!! Xuân Son dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Hai Long.
62': SÚT XA !!! Schneider đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa và tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập người cầu thủ Việt Nam đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc, Aguinaldo có cơ hội đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành của Lê Giang.
64': PHẢN CÔNG !!! Việt Nam phản công nhanh, Hai Long chuyền bóng cho Đình Bắc trong vòng cấm địa, nhưng trước sự áp sát của hậu vệ đối phương, tiền đạo của CAHN đã không thể dứt điểm.
66': ĐÁ PHẠT !!! ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp, bóng được Hoàng Hên treo vào vòng cấm Philippines, nhưng trọng tài cắt còi báo lỗi việt vị.
70': THAY NGƯỜI !!! Khoa Ngô và Võ Hoàng Minh Khoa được tung vào sân.
73': PHẠT GÓC !!! Việt Nam đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Tiến Anh tạt bóng vào vòng cấm, nhưng hậu vệ đối phương đã đánh đầu giải nguy thành công.
75': THẺ ĐỎ !!! Khoa Ngô bứt tốc xâm nhập vòng cấm địa buộc Nyholm phạm lỗi, trọng tài rút thẻ đỏ với cầu thủ của Philippines. Tuy nhiên, trọng tài sẽ tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.
77': XÓA THẺ ĐỎ !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xóa thẻ đỏ và cũng không cho Việt Nam hưởng quả phạt trực tiếp.
81': SÚT XA !!! Kristensen tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Việt Nam.
82': VÀO VÀO VÀO !!! Philippines tấn công và tạo ra pha bóng lộn xộn, Reyes căng ngang rất hay để Nishioka đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Trọng tài đang tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.
85': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Nishioka rơi vào thế việt vị.
87': KHÔNG ĐƯỢC !!! Việt Nam lên bóng nhanh bên cánh trái, Quang Vinh căng ngang, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang.
87': KHÔNG VÀO !!! Thủ môn của Philippines mắc lỗi, cơ hội đến với Bùi Hoàng Việt Anh, nhưng trung vệ này sút bóng đập người hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Việt Nam cũng không làm khó được hàng phòng ngự đội bạn.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+2': KHÔNG VÀO !!! Rasmussen đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn Lê Giang đã đấm bóng cứu thua thành công cho Việt Nam.
90+5': KHÔNG ĐƯỢC !!! Việt Nam phản công nhanh, Đình Bắc chuyền bóng cho Hai Long, nhưng tiền vệ của Hà Nội FC không thể bứt tốc xâm nhập vòng cấm khi bị hậu vệ đối phương áp sát.
HẾT GIỜ !!! ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines, để có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời chuẩn bị đối đầu với Thái Lan vào ngày 29/9 tới.
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