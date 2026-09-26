Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam nhọc nhằn thắng Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026

22:02

ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có 3 điểm và tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 29/9.

Đình Bắc ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên

ĐT Việt Nam nhập cuộc chủ động nhưng Philippines cũng cho thấy sự tự tin ngay từ những phút đầu. Đội khách liên tục tổ chức các pha lên bóng bên cánh phải, trong khi hàng phòng ngự Việt Nam phải tập trung để hóa giải sức ép.

Phút 6, Hoàng Hên có đường chuyền tinh tế để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm, nhưng hàng thủ Philippines kịp thời can thiệp. Đến phút 16, Lê Phạm Thành Long thử sức bằng cú sút xa nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Mendoza.

Philippines sau đó tạo ra cơ hội đáng chú ý. Phút 22, Schneider tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Lê Giang nhưng bóng tìm đến xà ngang.

Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam nhanh chóng đáp trả. Phút 25, Minh Hoàng có bóng trong vòng cấm và thực hiện đường căng ngang. Bóng chạm chân hậu vệ Philippines rồi bật ra đúng vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo CAHN dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam.

Sau bàn thắng, Philippines đẩy cao đội hình nhưng các học trò HLV Kim Sang-sik duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn và bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

Việt Nam bảo vệ thành công lợi thế

Bước sang hiệp 2, Philippines chủ động tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Phút 54, Gayoso có cơ hội trong vòng cấm nhưng thủ môn Lê Giang xuất sắc đấm bóng cứu thua sau tình huống Bùi Hoàng Việt Anh trượt chân.

ĐT Việt Nam cũng tạo ra một số cơ hội để gia tăng cách biệt. Phút 58, Đình Bắc đi bóng tốc độ vào vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Mendoza. Hai phút sau, Xuân Son dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Hai Long.

Đến phút 75, Khoa Ngô bứt tốc xâm nhập vòng cấm Philippines và bị Nyholm truy cản. Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ với cầu thủ Philippines, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông hủy thẻ đỏ và không cho Việt Nam hưởng quả phạt trực tiếp.

Kịch tính tiếp tục diễn ra ở phút 82. Philippines đưa bóng vào lưới Việt Nam sau pha đệm bóng cận thành của Nishioka. Tuy nhiên, VAR xác định cầu thủ Philippines rơi vào thế việt vị, qua đó không công nhận bàn thắng.

Những phút cuối, Philippines tiếp tục gây sức ép. Phút 90+2, Rasmussen đánh đầu cận thành nhưng Lê Giang một lần nữa xuất sắc đấm bóng cứu thua.

Việt Nam chủ động chơi chắc chắn trong thời gian bù giờ và bảo vệ thành công lợi thế mong manh.

ĐT Việt Nam hướng tới trận gặp Thái Lan

Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng Philippines 1-0 nhờ bàn thắng của Đình Bắc ở phút 25. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh 3 điểm, màn trình diễn của Lê Giang cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Thủ môn này thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trong hiệp 2, góp phần giúp Việt Nam giữ sạch lưới.

ĐT Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước trận đấu được chờ đợi với Thái Lan vào ngày 29/9. Đây sẽ là cuộc đối đầu quan trọng tiếp theo trong hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026.