Đình Bắc lọt danh sách đề cử Cúp Chiến thắng 2026

Cúp Chiến thắng 2026 chính thức khởi động mùa giải thứ 10, tiếp tục hành trình tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc của thể thao Việt Nam. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Nam VĐV của năm, bên cạnh nhiều gương mặt tiêu biểu ở các môn thể thao khác.

Đây là sự ghi nhận đáng chú ý đối với Đình Bắc sau một năm thi đấu thành công. Cầu thủ này trở thành một trong những nhân tố nổi bật của bóng đá Việt Nam khi góp công vào chức vô địch ASEAN Cup của đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, Đình Bắc còn giành cú đúp danh hiệu cá nhân khi được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026, với 5 bàn thắng, ngang bằng thành tích của Nguyễn Xuân Son.

Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn tại nhiều đấu trường quốc tế

Năm 2026 chứng kiến nhiều thành tích đáng tự hào của thể thao Việt Nam, trong đó Asian Games 2026 là sự kiện nổi bật. Tại Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Những kết quả ấn tượng đến từ các môn cầu mây, karate, wushu, điền kinh, boxing, bắn súng, rowing, canoeing và cử tạ.

Trong đó, đội tuyển cầu mây nữ 4 người bảo vệ thành công HCV Asian Games lần thứ hai liên tiếp. Đội hình kata nữ karate cũng xuất sắc giành chức vô địch. Những vận động viên như Trần Thị Ngọc Yến, Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Tâm và Tạ Ngọc Tường trở thành những gương mặt tiêu biểu cho thành công của thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Cúp Chiến thắng 2026 chính thức khởi động mùa giải thứ 10 (Ảnh: Dương Thuật).

Bên cạnh Asian Games, bóng đá Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn với chức vô địch ASEAN Cup của đội tuyển quốc gia và ngôi vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển U17 nam, qua đó giành vé tham dự U17 World Cup.

Ở những môn thể thao khác, đội tuyển bóng chuyền nam đăng quang chặng hai SEA V.League. Các cơ thủ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự cũng xuất sắc vô địch đồng đội Carom 3 băng thế giới.

Đặc biệt, năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của nhiều tài năng trẻ. Những cái tên như Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ) đã ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật ở các đấu trường châu lục và thế giới.

Nguyễn Đình Bắc cạnh tranh cùng nhiều gương mặt nổi bật

Ở hạng mục Nam VĐV của năm, Nguyễn Đình Bắc là cái tên thu hút sự chú ý với những thành tích nổi bật trong màu áo bóng đá Việt Nam. Cạnh tranh với tiền đạo này còn có Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh).

Trong khi đó, hạng mục Nữ VĐV của năm quy tụ nhiều vận động viên giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Hồng Thái (canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (bắn súng).

Đình Bắc lọt danh sách đề cử Cúp Chiến thắng 2026 (Ảnh: Dương Thuật).

Ở hạng mục VĐV trẻ của năm, những gương mặt được đề cử gồm Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ). Đây đều là những vận động viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp cho thể thao nước nhà trong tương lai.

Các hạng mục tập thể cũng ghi nhận nhiều ứng viên nổi bật, gồm đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng chuyền nam, đội tuyển cầu mây nữ, đội hình kata nữ karate và bộ đôi cơ thủ Trần Quyết Chiến - Nguyễn Trần Thanh Tự.

Ngoài ra, Cúp Chiến thắng 2026 tiếp tục dành sự tôn vinh cho những huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài và vận động viên thể thao người khuyết tật. Những cái tên đáng chú ý có HLV Trần Thị Vui (cầu mây), HLV Phan Quốc Vinh (wushu tán thủ), HLV Kim Sang Sik (bóng đá), Federico Rampazzo (bóng chuyền), cùng các vận động viên Lê Văn Công (cử tạ), Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải (bơi).

Cúp Chiến thắng bước vào mùa giải thứ 10 với 11 hạng mục

Cúp Chiến thắng là giải thưởng thể thao thường niên hàng đầu quốc gia, được ví như “Oscar của thể thao Việt Nam”. Giải thưởng do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent) phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức.

Sau 9 mùa giải, Cúp Chiến thắng đã tôn vinh hơn 100 gương mặt tiêu biểu, đồng hành cùng những cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam. Nhiều vận động viên trưởng thành cùng giải thưởng, tiêu biểu như kình ngư Nguyễn Huy Hoàng với 5 lần được vinh danh ở 4 hạng mục khác nhau, lực sĩ Lê Văn Công với 5 lần nhận giải hay kỳ thủ Lê Thị Cẩm Hiền, người từng được vinh danh từ khi mới 8 tuổi và hiện đã trở thành một kiện tướng quốc tế.

Bước vào mùa giải thứ 10, Cúp Chiến thắng tiếp tục duy trì 11 hạng mục nhằm ghi nhận toàn diện những cá nhân, tập thể và dấu ấn nổi bật của thể thao Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 750 triệu đồng. Trong đó, ba hạng mục Nam VĐV của năm, Nữ VĐV của năm và Đội tuyển của năm có mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng cho mỗi hạng mục.

Cúp Chiến thắng đã tôn vinh hơn 100 gương mặt tiêu biểu, đồng hành cùng những cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).

Danh sách đề cử sẽ tiếp tục được mở để Ban Tổ chức và Hội đồng Bình chọn xem xét, bổ sung những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật. Quá trình bình chọn có sự tham gia của khán giả, người hâm mộ và Hội đồng Bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia, nhà báo thể thao uy tín.

Đối với hạng mục VĐV được yêu thích nhất, kết quả hoàn toàn do khán giả và người hâm mộ quyết định, dự kiến được công bố sớm nhất vào ngày 1/1/2027. Hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm do Hội đồng Bình chọn lựa chọn từ những tác phẩm được sáng tác trong năm 2026. Riêng giải thưởng Thành tựu trọn đời được xem xét, quyết định theo điều lệ, với sự tư vấn của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Trao thưởng đặc biệt cho võ sĩ Đinh Văn Tâm

Tại lễ công bố Cúp Chiến thắng 2026, Ban Tổ chức cũng trao phần thưởng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm (Quảng Ngãi), nhằm ghi nhận nghị lực vượt khó và tinh thần thi đấu kiên cường.

Tại Asian Games 2026, dù gặp chấn thương nghiêm trọng ở bán kết, Đinh Văn Tâm vẫn quyết tâm thi đấu trận chung kết và giành HCB. Phần thưởng được trích từ giải thưởng Hình ảnh ấn tượng của năm tại Cúp Chiến thắng 2025, với 50% dành cho tác giả và 50% trao tặng trường hợp vượt khó xuất sắc.

Ban Tổ chức cũng trao phần thưởng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm (Quảng Ngãi) (Ảnh: Dương Thuật).

Đánh giá về ý nghĩa của giải thưởng, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, cho rằng Cúp Chiến thắng đã trở thành sự kiện quan trọng thường niên, là nguồn động lực và điểm đến danh giá đối với các huấn luyện viên, vận động viên đỉnh cao.

Đêm Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1/2027 và được truyền hình trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab và Vietcontent.