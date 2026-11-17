Đình Bắc ghi siêu phẩm vào lưới ĐT Kyrgyzstan. (Ảnh: Hoài Thương)

Trong trận đấu quyết định ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường, Nguyễn Đình Bắc đã lập siêu phẩm để mở tỷ số ở phút 19. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã thua ngược 1-2 trước ĐT Kyrgyzstan khi liên tiếp để thủng lưới ở quãng thời gian cuối trận.

Thất bại này khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ có được vị trí á quân, trong khi đó ĐT Kyrgyzstan đăng quang tại giải đấu ở Thiên Trường.

Chia sẻ sau trận đấu, Nguyễn Đình Bắc bày tỏ: "Đáng tiếc rằng ĐT Việt Nam đã thua 2 bàn chỉ trong 5 phút cuối. Đây sẽ là bài học với toàn đội".

"Trong năm 2026, ĐT Việt Nam đã có những thành công nhưng hôm nay toàn đội không có kết quả như ý. ĐT Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2027" - Chân sút này nói thêm.

Sự tỏa sáng của Đình Bắc không thể giúp ĐT Việt Nam có kết quả như ý trước ĐT Kyrgyzstan. (Ảnh: Hoài Thương)

Khi được hỏi về phong cá nhân, Nguyễn Đình Bắc đưa ra câu trả lời cực kỳ khéo léo: "Màn trình diễn của tôi hãy để giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá".

Tiền đạo xứ Nghệ cũng có những chia sẻ trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik chuẩn bị hết hạn hợp đồng với VFF và chưa rõ tương lai với bóng đá Việt Nam.

"Tôi được biết, hợp đồng của thầy Kim còn khoảng 3-4 tháng nữa mới hết hạn. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra" - Nguyễn Đình Bắc nói.

