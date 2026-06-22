DJ Snake cùng dàn sao đình đám sẽ mở màn eSports World Cup 2026 tại Paris

Ngày 22/6, eSports Foundation đã công bố Aya Nakamura, DJ Snake và Theodora sẽ là các nghệ sĩ biểu diễn chính của Lễ Khai mạc eSports World Cup 2026 (EWC) diễn ra tại La Seine Musicale, Paris vào ngày 8/7 tới đây.

Aya Nakamura, DJ Snake và Theodora sẽ mở màn eSports World Cup 2026 tại Paris

Màn trình diễn này mở màn cho kỳ tổ chức quốc tế đầu tiên trong lịch sử của sự kiện eSports lớn nhất thế giới, qua đó tôn vinh nền văn hóa đương đại của Pháp thông qua các nền tảng livestream, nội dung sản xuất bởi những nhà sáng tạo, các cộng đồng trực tuyến và trải nghiệm trực tiếp.

Khi ranh giới giữa gaming, âm nhạc, nội dung sáng tạo và các trải nghiệm trực tiếp ngày càng được xoá nhoà, EWC 2026 tại Paris sẽ khai mạc bằng một màn biểu diễn vinh danh văn hóa Pháp đương đại, đồng thời phản ánh tinh thần của cộng đồng khán giả toàn cầu ưu tiên trải nghiệm số - lực lượng trung tâm của hệ sinh thái eSports.

Thông báo này được đưa ra sau thành công của Lễ Khai mạc EWC 2025 tại Riyadh - sự kiện đã bán hết vé với sự có mặt của Post Malone, DINO của Seventeen, Duckwrth, Telle Smith của The Word Alive, Alesso và Tina Guo. Năm nay, Aya Nakamura, DJ Snake và Theodora sẽ là những nghệ sĩ biểu diễn khai màn kỳ EWC quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Paris.

eSports World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Paris, Pháp từ ngày 6/7 đến 23/8 năm 2026, đánh dấu kỳ EWC đầu tiên được tổ chức ngoài Riyadh. Giải đấu quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ và 200 Câu lạc bộ đến từ hơn 100 quốc gia tranh tài ở 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn, với tổng giá trị tiền thưởng kỷ lục vượt 75 triệu USD.

Vé tham dự EWC 2026, bao gồm quyền tham dự Lễ Khai mạc, hiện đã được mở bán tại esportsworldcup.com.

eSports World Cup: Level Up trở lại với mùa thứ hai trên trên Prime Video từ ngày 26/6

Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam.

eSports World Cup: Level Up trở lại với mùa thứ hai trên trên Prime Video từ ngày 26/6

eSports World Cup: Level Up sẽ trở lại với mùa thứ hai vào ngày 26/6 với toàn bộ 5 tập phim được phát hành cùng ngày và độc quyền trên Prime Video. Được đạo diễn bởi nhà làm phim đoạt giải Emmy – R.J. Cutler (Martha (Netflix) và Billie Eilish: The World’s A Little Blurry (Apple TV)), loạt phim tài liệu đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu eSports lớn nhất thế giới, theo chân các tuyển thủ, Câu lạc bộ và gia đình của họ trong hành trình của áp lực và khát vọng tại eSports World Cup 2025.

Lấy bối cảnh tại Riyadh, trong suốt quá trình sự kiện kéo dài bảy tuần, mùa phim mới xoay quanh cuộc đua giành phần thưởng trị giá 70 triệu USD và danh hiệu EWC Club Championship, đồng thời khắc họa những hành trình cá nhân đã làm nên linh hồn của giải đấu.

Phần phim bộ này tái hiện những yếu tố cần có để cạnh tranh trên đấu trường toàn cầu, nơi một trận đấu có thể thay đổi sự nghiệp, một mùa giải có thể định hình tương lai của Câu lạc bộ, và một khoảnh khắc duy nhất có thể biến tuyển thủ trở thành ngôi sao.

Được sản xuất bởi This Machine (thuộc Sony Pictures Television), với sự trở lại của đạo diễn R.J. Cutler, nhà điều hành John Dorsey cùng các nhà sản xuất Jane Cha Cutler, Trevor Smith, Elise Pearlstein và Mark Blatty. Esports World Cup: Level Up tiếp cận esports theo phong cách phim tài liệu quan sát thực tế (vérité), ghi lại sự hy sinh, những thử thách, áp lực và sự nổi tiếng ngày càng gia tăng của các tuyển thủ hàng đầu thế giới.

Những tuyển thủ xuất hiện trong mùa phim bao gồm Jake “Boaster” Howlett (Fnatic; VALORANT), Vivi “Vivian” Indrawaty (Team Vitality; MLBB), Kasimili “Soka” Tongamoa (Team Falcons; Call of Duty: Warzone), Xiao Hai (KuaiShou Gaming; Fatal Fury: City of the Wolves) và Garidmagnai “bLitz” Byambasuren (Mongolz; Counter-Strike). Để làm nổi bật câu chuyện của các tuyển thủ, ê-kíp sản xuất đã có mặt tại Riyadh trong suốt bảy tuần diễn ra giải đấu cũng như thực hiện các chuyến ghi hình tại Vương quốc Anh, Mỹ và Indonesia nhằm mang đến những thước phim hiếm hoi về cuộc sống tại gia của các nhân vật.

Nhiều tựa game xuất hiện trong Level Up, bao gồm Mobile Legends: Bang Bang, League of Legends, VALORANT, Counter-Strike 2 và Chess, tiếp tục thu hút cộng đồng người chơi đông đảo và lượng người theo dõi lớn tại Việt Nam. Bên cạnh yếu tố cạnh tranh, loạt phim còn khai thác những câu chuyện về khát vọng, sự bền bỉ và những hy sinh cá nhân – những chủ đề có sức đồng cảm với thế hệ người hâm mộ esports mới. Đối với khán giả Việt Nam, Level Up mang đến góc nhìn hiếm có về hậu trường của esports chuyên nghiệp cũng như những nỗ lực, áp lực và sự cống hiến cần thiết để cạnh tranh trên đấu trường toàn cầu.

Xung quanh hành trình của các tuyển thủ, phần phim cũng tái hiện nguồn năng lượng văn hóa đặc trưng của eSports World Cup, nơi thể thao, âm nhạc, giải trí và gaming cùng giao thoa. Bên cạnh các màn tranh tài đỉnh cao, Level Up còn ghi lại những khoảnh khắc từ dàn nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng, bao gồm Post Malone – nghệ sĩ biểu diễn chính trong lễ khai mạc, người cũng thể hiện niềm đam mê chơi game phía sau hậu trường; kỳ thủ Magnus Carlsen, người đã chiến thắng tại sự kiện eSports cờ vua đầu tiên trong sự nghiệp; và huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo, người sẽ mang chiếc cúp Club Championship lên sân khấu trong lễ bế mạc đầy ấn tượng.

Khi Việt Nam hướng tới việc chuẩn bị cho eSports World Cup 2026 tại Paris, người hâm mộ trong nước sẽ có thêm nhiều lý do để theo dõi loạt phim tài liệu này. Các đại diện Việt Nam đã giành quyền tham dự ở nhiều bộ môn khác nhau, trong đó có Đại kiện tướng Lê Quang Liêm ở bộ môn Cờ vua cùng đội tuyển GAM Esports tranh tài ở bộ môn League of Legends. Phần phim mang đến góc nhìn chân thực về trình độ cạnh tranh, quá trình chuẩn bị và khát vọng cần có để thi đấu trên đấu trường esports lớn nhất thế giới.

eSports World Cup 2025 được xem là một cột mốc quan trọng của thể thao điện tử. Trong năm thứ hai tổ chức, sự kiện đã tiếp cận 750 triệu người xem trên toàn cầu, ghi nhận 350 triệu giờ xem, với lượng người xem đồng thời cao nhất đạt gần 8 triệu trong khuôn khổ giải đấu League of Legends tại EWC 2025. Sự kiện được phủ sóng trên 28 nền tảng thông qua 97 đối tác phát sóng và hơn 800 kênh với 35 ngôn ngữ. Sự kiện bao gồm 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn, quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ đại diện cho khoảng 200 câu lạc bộ đến từ hơn 100 quốc gia.

Trailer eSports World Cup: Level Up mùa hai