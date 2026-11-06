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Đội bóng của Công Phượng bị phạt trước vòng 7 V-League 2026/2027

Thứ Sáu, 09:52, 06/11/2026
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VOV.VN - CLB Đồng Nai nơi Công Phượng đang thi đấu bị phạt trước vòng 7 V-League 2026/2027 với CLB Đà Nẵng.

CLB Đồng Nai bị phạt trước trận đấu quan trọng tại V-League

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức V-League 2026/2027, CLB Đồng Nai bị phạt 3.000.000 đồng do có 6 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu với CLB Hải Phòng ở vòng 6 diễn ra trên sân Lạch Tray.

Ở trận đấu diễn ra vào ngày 31/10, CLB Đồng Nai thi đấu rất quyết tâm trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Việt Thắng vẫn nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-1, qua đó tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng.

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Theo lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027, Đồng Nai sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Đà Nẵng. Đây là cơ hội để Công Phượng cùng đồng đội hướng tới chiến thắng đầu tiên ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Đồng Nai vẫn chưa ghi được bàn thắng ở V-League 2026/2027 sau 6 vòng đấu. Việc gặp đối thủ có hàng phòng ngự lọt lưới tới 11 bàn cũng là cơ hội để thầy trò HLV Việt Thắng tìm kiếm bàn thắng đầu tiên.

Trận đấu giữa Đồng Nai với Đà Nẵng tại vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h ngày 6/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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PV/VOV.VN
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