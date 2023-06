Đội hình Man City đắt giá gấp đôi Inter Milan

Erling Haaland và Lautaro Martinez là những cầu thủ đắt giá nhất của hai đội. (Ảnh: The Analyst)

Theo số liệu của Transfermarkt, đội hình Man City có giá trị 1,05 tỷ Euro còn đội hình Inter Milan có giá trị 534,45 triệu Euro. Dàn sao The Citizens đắt gấp đôi những đồng nghiệp bên phía Nezzazuri, với khoảng cách lên tới gần 500 triệu Euro.

Hiện tại, Man City đang sở hữu dàn cầu thủ đắt giá nhất thế giới, với giá trị đội hình cao hơn 30 triệu Euro so với Chelsea ở vị trí thứ hai. The Blues cũng chính là đội từng đánh bại The Citizens để vô địch Cúp C1 châu Âu cách đây 2 năm.

Trong khi đó, Inter Milan xếp thứ 14 thế giới về giá trị đội hình. Tuy nhiên, Nezzazuri từng loại 2 đối thủ có đội hình đắt giá hơn là Barca (767 triệu Euro) và AC Milan (547,25 triệu Euro) trên hành trình vào chung kết Cúp C1 châu Âu mùa này.

Nếu tính top 10 cầu thủ đắt giá nhất ở trận chung kết Cúp C1 châu Âu mùa này, Man City đóng góp 7 ngôi sao gồm Erling Haaland (170 triệu Euro), Phil Foden (120 triệu Euro), Kevin De Bruyne (80 triệu Euro), Bernardo Silva (80 triệu Euro), Rodri (80 triệu Euro), Ruben Dias (75 triệu Euro), Jack Grealish (70 triệu Euro).

Phía bên kia chiến tuyến, Inter Milan có 3 đại diện gồm Lautaro Martinez (80 triệu Euro), Nicolo Barella (70 triệu Euro) và Milan Skriniar (60 triệu Euro). Dẫu vậy, trung vệ Milan Skriniar đang bị chấn thương và sẽ sang PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này./.