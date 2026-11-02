Đội hình tiêu biểu vòng 6 V-League 2026/2027: Ấn tượng Nam Định và Bắc Ninh

Đội hình tiêu biểu vòng 6 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn đánh dấu điểm nhấn là sự xuất hiện của những nhân tố đến từ 2 CLB Nam Định và Bắc Ninh.

Ngọc Sơn (Nam Định) có trận đấu xuất sắc.

Ở vị trí thủ môn, Phạm Văn Phong (Đồng Nai) có màn trình diễn tốt về mặt cá nhân với ít nhất 2 pha cản phá ấn tượng. Nếu Văn Phong không chơi xuất sắc, Đồng Nai đã phải nhận trận thua đậm hơn tỷ số 0-1 trước Hải Phòng FC.

Hàng thủ 3 người gồm có Matías Fracchia (Đà Nẵng), Rafael Santos (Bắc Ninh) và Felix Eboa (Nam Định). Trong khi Eboa phòng ngự tốt, góp phần giúp Nam Định đánh bại Thể Công Viettel 3-1 thì 2 nhân tố còn lại đã có những đóng góp cụ thể cho mặt trận tấn công. Fracchia ghi bàn giúp Đà Nẵng thắng CLB CA TP.HCM 1-0 trong khi Rafael mang về quả phạt đền quyết định giúp Bắc Ninh thắng HAGL 1-0.

Đội hình tiêu biểu vòng 6 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn.

Các tiền vệ của vòng đấu này gồm: Trần Ngọc Sơn (Nam Định), Luiz Antonio (Hà Tĩnh), Vitao (Bắc Ninh), Yuval Sade (Hà Nội FC) và Abdel-Amine Trần Đức Vinh (SLNA).

Vitao có màn trình diễn ấn tượng, giúp Bắc Ninh làm chủ tuyến giữa trước HAGL. Luiz Antonio cùng Đức Vinh có được những kiến tạo còn Trần Ngọc Sơn cũng như Yuval Sade ghi được các bàn thắng quan trọng. Trong đó, Ngọc Sơn ghi đến hai bàn thắng trong trận Nam Định thắng Thể Công Viettel 3-1.

2 tiền đạo được lựa chọn tuần này là Leo Artur (CLB CAHN) và Luizao (SLNA). Đây là những gương mặt đã trực tiếp ghi bàn trong trận đấu trực tiếp giữa SLNA và CLB CAHN trên sân Vinh.

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