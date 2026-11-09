Đội hình tiêu biểu vòng 7 V-League 2026/2027: Dấu ấn Công Phượng, ấn tượng Alan

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đội hình tiêu biểu vòng 7 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn có sự góp mặt của Công Phượng (Đồng Nai) và Alan (CLB CAHN), những nhân tố đã trải qua thời gian khá dài không tỏa sáng ở sân chơi V-League.

Vị trí thủ môn tuần này tiếp tục thuộc về Phạm Văn Phong (Đồng Nai). Thủ thành này cho thấy anh là nhân tố trấn giữ khung thành đang có phong độ ổn định nhất, nhì V-League với ít nhất ba pha cản phá để mang về trận thắng đầu tay cho Đồng Nai.

Công Phượng chơi tốt ở vòng 7 V-League. (Ảnh: VPF).

Các vị trí hậu vệ là Felix Eboa Eboa (Nam Định), Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel) và Lucas Turci (Ninh Bình). Nếu như Tuấn Tài và Eboa mỗi người có một kiến tạo thì Turci còn làm được nhiều hơn thế với bàn thắng từ siêu phẩm đá phạt giúp Ninh Bình thắng trận.

Hai hành lang biên thuộc về Luann Augusto (HAGL) và Nguyễn Công Phượng (Đồng Nai). Luann Augusto đóng góp dấu giày trong cả hai bàn thắng của HAGL trong trận thắng trước Hà Nội FC.

Trong khi đó, Công Phượng dù chưa phải ở phiên bản tốt nhất nhưng đã có những phút giây để lại ấn tượng và góp phần tạo nên quả phạt đền, mang về bàn thắng duy nhất cùng chiến thắng đầu tay cho Đồng Nai trước Đà Nẵng ở V-League năm nay.

Các vị trí tiền vệ trung tâm gồm Caio Cesar (Nam Định), Luiz Antonio (Hà Tĩnh), Stefan Mauk (CLB CAHN). Caio và Antonio có bàn thắng trong khi Mauk có được một đường kiến tạo.

Các gương mặt trên hàng công là Alan (CLB CAHN) và Luizao (SLNA). Đây là những nhân tố đã ghi được cú đúp bàn thắng ở vòng đấu này.