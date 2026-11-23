Đội hình tiêu biểu vòng 8 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn đánh dấu sự có mặt của Nguyễn Hai Long khi tuyển thủ ĐT Việt Nam có một trận đấu chói sáng trên sân Bình Phước.

Hai Long có trận đấu xuất sắc cùng Hà Nội FC. (Ảnh: Hà Nội FC).

Vị trí thủ môn thuộc về Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel). Thủ môn này đã thi đấu tốt trong một trận cầu mà đội bóng của anh và SLNA trình diễn nhìn chung là không ấn tượng.

Hàng thủ ba người gồm Nguyễn Văn Đức (Hà Tĩnh), Lucas Turci (Ninh Bình) và Lê Nguyên Hoàng (SLNA). Đây là ba gương mặt thi đấu tập trung trong khâu phòng ngự, ít mắc sai sót để góp phần vào kết quả tích cực của đội bóng chủ quản ở vòng 8.

Các tiền vệ của vòng đấu là Nguyễn Hai Long, Yuval Sade (Hà Nội FC), Luiz Antonio (Hà Tĩnh), Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình) và Matheus Martins (Thanh Hóa). Đây là các cầu thủ đều đã ghi bàn, góp công vào chiến thắng của đội nhà tại vòng đấu này.

Đội hình tiêu biểu vòng 8 V-League 2026/2027 do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam bình chọn

Trong đó, Hai Long là cái tên nổi bật nhất với không chỉ một bàn thắng mà còn có một pha kiến tạo cùng vô số những tình huống nguy hiểm tạo ra về khung thành của CLB Đồng Nai.

Trên hàng công là hai cái tên của Nam Định - Caio Cesar và Ezequiel Santos. Nếu như Caio ghi một bàn thắng thì Ezequiel có màn trình diễn xông xáo, tham gia tích cực vào lối chơi và trực tiếp mang về quả phạt đền, giúp Nam Định khai thông bế tắc trong trận đấu với Hải Phòng FC.

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