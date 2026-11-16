Đội pickleball Việt Nam gặp sự cố ở giải châu Á, BTC hoàn trả tiền vé cho khán giả

Đại diện của pickleball Việt Nam là Viet Panthers đã không thể thi đấu trận ra quân tại MLP Asia 2026 vì sự cố ngoài ý muốn. Theo thông cáo của MLP Asia, đơn vị được giao xử lý visa cho các thành viên đội khách là Light Years Production đã không thực hiện những thủ tục cần thiết khiến chặng đấu Hong Kong vào ngày 14/11 bị hoãn.

Phía Light Years Production đã lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi các bên liên quan. Trong khi đó, MLP Asia đã ra thông báo hoàn trả tiền vé cho các khán giả tại chặng Hong Kong. MPL Asia cũng cho biết sẽ sớm thông báo thời điểm tổ chức lại chặng đấu này.

Poster chặng đấu Hong Kong tại MLP Asia 2026. (Ảnh: MLP Asia)

Theo kế hoạch ban đầu, chủ nhà Hong Kong Canon sẽ gặp Viet Panthers và Dragon Warriors (Trung Quốc) vào ngày 14/11. Trước đó, chặng đầu tiên của mùa giải MLP Asia 2026 tại Nhật Bản đã diễn ra thành công khi chủ nhà Team Tokyo thắng Malayan Stripes (Malaysia) 3-2 và Manila Helios (Philippines) 4-0 vào ngày 13/11.

Với việc chặng đấu Hong Kong bị hoãn, Viet Panthers dự kiến sẽ ra quân tại MLP Asia 2026 khi tiếp đón Malayan Stripes và Team Tokyo tại TP.HCM vào ngày 21/11.

MLP Asia 2026 là giải đấu pickleball đồng đội chuyên nghiệp đầu tiên ở châu Á, quy tụ 6 đội tham dự. Giải đấu dự kiến diễn ra 6 chặng ở vòng bảng trong tháng 11, trước khi tổ chức vòng bán kết và trận chung kết trong tháng 12.

Đại diện pickleball Việt Nam tham dự giải đấu là Viet Panthers với đội hình gồm các tay vợt Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần, Hồ Thị Trúc Tâm, Tama Shimabukuro và Kaitlyn Christian.