English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đội pickleball Việt Nam gặp sự cố ở giải châu Á, BTC hoàn trả tiền vé cho khán giả

Thứ Hai, 10:00, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - MLP Asia thông báo hoàn trả tiền vé cho khán giả sau khi chặng đấu có sự góp mặt của Viet Panthers, Dragon Warriors và Hong Kong Cannons không thể diễn ra như kế hoạch vì sự cố visa.

Đại diện của pickleball Việt Nam là Viet Panthers đã không thể thi đấu trận ra quân tại MLP Asia 2026 vì sự cố ngoài ý muốn. Theo thông cáo của MLP Asia, đơn vị được giao xử lý visa cho các thành viên đội khách là Light Years Production đã không thực hiện những thủ tục cần thiết khiến chặng đấu Hong Kong vào ngày 14/11 bị hoãn.

Phía Light Years Production đã lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi các bên liên quan. Trong khi đó, MLP Asia đã ra thông báo hoàn trả tiền vé cho các khán giả tại chặng Hong Kong. MPL Asia cũng cho biết sẽ sớm thông báo thời điểm tổ chức lại chặng đấu này.

Doi pickleball viet nam gap su co o giai chau A, btc hoan tra tien ve cho khan gia hinh anh 1
Poster chặng đấu Hong Kong tại MLP Asia 2026. (Ảnh: MLP Asia)

Theo kế hoạch ban đầu, chủ nhà Hong Kong Canon sẽ gặp Viet Panthers và Dragon Warriors (Trung Quốc) vào ngày 14/11. Trước đó, chặng đầu tiên của mùa giải MLP Asia 2026 tại Nhật Bản đã diễn ra thành công khi chủ nhà Team Tokyo thắng Malayan Stripes (Malaysia) 3-2 và Manila Helios (Philippines) 4-0 vào ngày 13/11.

Với việc chặng đấu Hong Kong bị hoãn, Viet Panthers dự kiến sẽ ra quân tại MLP Asia 2026 khi tiếp đón Malayan Stripes và Team Tokyo tại TP.HCM vào ngày 21/11.

MLP Asia 2026 là giải đấu pickleball đồng đội chuyên nghiệp đầu tiên ở châu Á, quy tụ 6 đội tham dự. Giải đấu dự kiến diễn ra 6 chặng ở vòng bảng trong tháng 11, trước khi tổ chức vòng bán kết và trận chung kết trong tháng 12.

Đại diện pickleball Việt Nam tham dự giải đấu là Viet Panthers với đội hình gồm các tay vợt Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần, Hồ Thị Trúc Tâm, Tama Shimabukuro và Kaitlyn Christian.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quang Dương trước cơ hội chinh phục danh hiệu APP Tour đầu tiên tại Việt Nam
Quang Dương trước cơ hội chinh phục danh hiệu APP Tour đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Quang Dương được kỳ vọng sẽ chinh phục danh hiệu APP Tour đầu tiên tại Việt Nam khi tham dự chặng APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026.

Quang Dương trước cơ hội chinh phục danh hiệu APP Tour đầu tiên tại Việt Nam

Quang Dương trước cơ hội chinh phục danh hiệu APP Tour đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Quang Dương được kỳ vọng sẽ chinh phục danh hiệu APP Tour đầu tiên tại Việt Nam khi tham dự chặng APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026.

Lịch thi đấu MLP Asia 2026: Đại diện pickleball Việt Nam tranh danh hiệu châu Á
Lịch thi đấu MLP Asia 2026: Đại diện pickleball Việt Nam tranh danh hiệu châu Á

VOV.VN - Lịch thi đấu MLP Asia 2026, đại diện pickleball Việt Nam là Viet Panthers sẽ tham gia cuộc đua danh hiệu tại giải đấu pickleball đồng đội chuyên nghiệp đầu tiên ở châu Á.

Lịch thi đấu MLP Asia 2026: Đại diện pickleball Việt Nam tranh danh hiệu châu Á

Lịch thi đấu MLP Asia 2026: Đại diện pickleball Việt Nam tranh danh hiệu châu Á

VOV.VN - Lịch thi đấu MLP Asia 2026, đại diện pickleball Việt Nam là Viet Panthers sẽ tham gia cuộc đua danh hiệu tại giải đấu pickleball đồng đội chuyên nghiệp đầu tiên ở châu Á.

Bóng rổ, pickleball Việt Nam mở rộng cơ hội tranh tài ở đấu trường quốc tế
Bóng rổ, pickleball Việt Nam mở rộng cơ hội tranh tài ở đấu trường quốc tế

VOV.VN - Ngày 5/11, tại Tòa nhà FPT Tower, Công ty Cổ phần New Sports tổ chức Lễ Công bố Kế hoạch triển khai bóng rổ, pickleball 2027 và ký kết các thỏa thuận hợp tác với FPT Play, Asian University Basketball League (AUBL) và PPA Tour Asia.

Bóng rổ, pickleball Việt Nam mở rộng cơ hội tranh tài ở đấu trường quốc tế

Bóng rổ, pickleball Việt Nam mở rộng cơ hội tranh tài ở đấu trường quốc tế

VOV.VN - Ngày 5/11, tại Tòa nhà FPT Tower, Công ty Cổ phần New Sports tổ chức Lễ Công bố Kế hoạch triển khai bóng rổ, pickleball 2027 và ký kết các thỏa thuận hợp tác với FPT Play, Asian University Basketball League (AUBL) và PPA Tour Asia.

3 lỗi sai thường gặp ở kỹ thuật Reset Volley trong Pickleball
3 lỗi sai thường gặp ở kỹ thuật Reset Volley trong Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn sửa 3 lỗi sai thường gặp ở kỹ thuật Reset Volley trong Pickleball qua những chia sẻ dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh việc cải thiện cảm giác bóng thông qua luyện tập, người chơi cần nhận diện và khắc phục những lỗi cơ bản để nâng cao độ chính xác và tăng tỷ lệ Reset thành công.

3 lỗi sai thường gặp ở kỹ thuật Reset Volley trong Pickleball

3 lỗi sai thường gặp ở kỹ thuật Reset Volley trong Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn sửa 3 lỗi sai thường gặp ở kỹ thuật Reset Volley trong Pickleball qua những chia sẻ dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh việc cải thiện cảm giác bóng thông qua luyện tập, người chơi cần nhận diện và khắc phục những lỗi cơ bản để nâng cao độ chính xác và tăng tỷ lệ Reset thành công.

Hướng dẫn các bước độ vợt Pickleball cơ bản
Hướng dẫn các bước độ vợt Pickleball cơ bản

VOV.VN - Hướng dẫn cách độ trọng lượng vợt pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng giúp người chơi lựa chọn vị trí và mức trọng lượng phù hợp, tối ưu cảm giác cầm vợt và cải thiện hiệu quả thi đấu thay vì chạy theo xu hướng.

Hướng dẫn các bước độ vợt Pickleball cơ bản

Hướng dẫn các bước độ vợt Pickleball cơ bản

VOV.VN - Hướng dẫn cách độ trọng lượng vợt pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng giúp người chơi lựa chọn vị trí và mức trọng lượng phù hợp, tối ưu cảm giác cầm vợt và cải thiện hiệu quả thi đấu thay vì chạy theo xu hướng.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế