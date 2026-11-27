Viet Panthers đã đứng trước cơ hội thắng 3-1 khi gặp Hong Kong Cannons ở loạt trận MLP Asia 2026 diễn ra ngày 26/11 nhưng Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần đã bỏ lỡ 5 cơ hội "kết liễu" đối thủ ở ván đôi nam nữ 2. Hong Kong Cannons lật ngược tình thế để thắng 13-11 trong ván này, quân bình tỷ số trận đấu 2-2 và kéo Viet Panthers vào loạt đấu DreamBreaker.

Đại diện pickleball Việt Nam tiếp tục nắm lợi thế dẫn 9-3 ở loạt đấu DreamBreaker nhưng một lần nữa bị đối phương lội ngược dòng. Hong Kong Cannons thắng 21-19 ở loạt đấu DreamBreaker và thắng chung cuộc 3-2 ở trận này, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng MLP Asia 2026.

Hong Kong Cannons cũng sớm giành vé đầu tiên vào vòng chung kết MLP Asia 2026. Trong khi đó, Viet Panthers rơi xuống vị trí nhì bảng và sẽ tiếp tục săn vé vào vòng chung kết ở lượt trận cuối gặp Dragon Warriors.

Kết quả trận Viet Panthers gặp Hong Kong Cannons. (Ảnh: MLP Asia)

Bảng xếp hạng MLP Asia 2026 sau trận Viet Panthers gặp Hong Kong Cannons. (Ảnh: MLP Asia)

Trên bảng xếp hạng MLP Asia 2026, Hong Kong Cannons đang có 8 điểm sau 2 chiến thắng trong thời gian chính thức và 1 chiến thắng bằng DreamBreaker. Viet Panther đứng nhì bảng với 6 điểm sau 1 chiến thắng trong thời gian chính thức, 1 chiến thắng bằng DreamBreaker và 1 thất bại bởi DreamBreaker.

Bám đuổi phía sau là The Dots Tokyo (5 điểm), Dragon Warriors (3 điểm), Malayan Stripes (2 điểm). Manila Helios đang đứng cuối bảng với 0 điểm.

Theo thể thức thi đấu, mỗi trận tại MLP Asia 2026 gồm 1 ván đôi nam, 1 ván đôi nữ và 2 ván đôi nam nữ; nếu đôi bên hòa 2-2 thì sẽ phân thắng bại bằng DreamBreaker - đánh đơn luân phiên tới 21 điểm. Đội thắng trong thời gian chính thức được 3 điểm, còn đội thắng bằng DreamBreaker được 2 điểm trên bảng xếp hạng. Đội thua bởi DreamBreaker được 1 điểm, còn đội thua trong trong thời gian chính thức sẽ nhận 0 điểm.

Bốn đội đứng đầu sau giai đoạn vòng bảng sẽ giành quyền vào giai đoạn knock-out. Dự kiến, vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 11/12 và trận chung kết sẽ diễn ra ngày 12/12, với địa điểm thi đấu ở Malaysia.