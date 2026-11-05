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Đội trưởng U17 Việt Nam tiết lộ mục tiêu tại U17 World Cup 2026

Thứ Năm, 15:28, 05/11/2026
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VOV.VN - Theo đội trưởng Đăng Khoa, U17 Việt Nam hiện có nền tảng thể lực tốt, duy trì cường độ tập luyện cao và đang hướng tới giải đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng mục tiêu rõ ràng.

Sau quá trình tập huấn tại Hàn Quốc và một tuần trở lại tập luyện trong nước, U17 Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang UAE, tiếp tục giai đoạn chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. Trong trận đấu tập thắng CLB Phú Thọ với tỷ số 2-1 chiều ngày 4/11, U17 Việt Nam tiếp tục có cơ hội kiểm nghiệm khả năng thích ứng với cường độ thi đấu cao.

Doi truong u17 viet nam tiet lo muc tieu tai u17 world cup 2026 hinh anh 1
Đăng Khoa chia sẻ mục tiêu của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Đội trưởng Đăng Khoa nhìn nhận đây là thử thách cần thiết đối với các cầu thủ trẻ, bởi đối thủ có độ tuổi và kinh nghiệm thi đấu nhỉnh hơn. “Đây là trận đấu khá khó khăn khi các cầu thủ Phú Thọ có độ tuổi lớn hơn. Các anh ấy đã tạo ra cường độ thi đấu cao, giúp chúng em có thêm cơ hội làm quen với những trận đấu có tốc độ và cường độ khác biệt tại World Cup so với môi trường bóng đá trong nước”.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, New Zealand và Mali. Đánh giá về các đối thủ, Đăng Khoa cho biết ban huấn luyện và các cầu thủ đang chủ động tìm hiểu thông tin, dù nguồn tư liệu hiện có chưa nhiều. Qua những hình ảnh đã tiếp cận về U17 Bỉ, cầu thủ này nhận định đối thủ có nền tảng kỹ thuật tốt, đồng thời sở hữu ưu thế rõ rệt về thể hình và thể lực so với U17 Việt Nam.

Mục tiêu của U17 Việt Nam

Đây cũng là lần đầu tiên Đăng Khoa cùng các đồng đội góp mặt tại U17 World Cup. Với cá nhân đội trưởng U17 Việt Nam, cơ hội tham dự giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt, đi cùng niềm tự hào và trách nhiệm: “Được tham dự U17 World Cup là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng em tiếp tục trưởng thành và tích lũy thêm kinh nghiệm từ môi trường bóng đá đỉnh cao”.

Trong quá trình chuẩn bị, HLV Cristiano Roland cũng chú trọng tạo tâm lý thoải mái, giúp các cầu thủ duy trì sự tự tin và tập trung. Đăng Khoa cho biết HLV trưởng thường xuyên động viên toàn đội giữ tinh thần tốt trong tập luyện. Khi gặp khó khăn, các cầu thủ có thể trao đổi trực tiếp với các thầy trong BHL để tìm sự hỗ trợ.

Về mục tiêu cá nhân, Đăng Khoa đặt ưu tiên trước mắt là giành được vị trí trong đội hình xuất phát và mục tiêu chung của toàn đội được xác định rõ ràng: “Trước mắt, mục tiêu của em là cạnh tranh một suất đá chính. Với toàn đội, chúng em đặt quyết tâm vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể tại giải đấu”.

Theo kế hoạch vào tối nay (5/11), Đăng Khoa cùng các đồng đội sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Đây cũng sẽ là bước chuẩn bị cuối cùng giúp toàn đội sẵn sàng bước vào thử thách trong lần đầu tham dự sân chơi bóng đá U17 lớn nhất thế giới.

Doi truong u17 viet nam tiet lo muc tieu tai u17 world cup 2026 hinh anh 2
Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026.
PV/VOV.VN
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