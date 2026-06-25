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Đội tuyển Iran gặp trục trặc nhập cảnh Mỹ trước trận quyết định với Ai Cập

Thứ Năm, 06:41, 25/06/2026
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VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết một số thành viên của đội tuyển quốc gia nước này đã gặp trục trặc trong quá trình nhập cảnh vào Mỹ trước trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup 2026 với Ai Cập, làm gia tăng thêm những căng thẳng xung quanh việc đi lại của đội bóng Tây Á tại giải đấu năm nay. 

Theo phía Iran, tiền đạo đội trưởng Mehdi Taremi cùng trợ lý huấn luyện viên Saeed Alhoei đã bị giữ lại trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Seattle, khiến việc di chuyển và chuẩn bị của đội tuyển bị gián đoạn. Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo nới lỏng một phần các hạn chế áp dụng đối với đội tuyển Iran, cho phép đội bóng được đến địa điểm thi đấu trước hai ngày thay vì chỉ 24 giờ như trước đó.

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Đọi tuyển Iran. Ảnh: EPA

Mặc dù vậy, các quy định đặc biệt vẫn được duy trì. Sau mỗi trận đấu, đội tuyển Iran vẫn phải trở về đại bản doanh đặt tại Tijuana, Mexico, thay vì được lưu trú tại Mỹ như nhiều đội tuyển khác. Điều này đã khiến ban huấn luyện và Liên đoàn Bóng đá Iran nhiều lần lên tiếng phản đối.

Huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei trước đó tuyên bố Iran là “đội bóng chịu nhiều thiệt thòi nhất tại World Cup”, đồng thời cho biết sẽ khiếu nại lên FIFA về các quy định đi lại và thủ tục nhập cảnh mà đội bóng phải đối mặt.

Trên sân cỏ, Iran vẫn còn nguyên cơ hội làm nên lịch sử. Sau hai trận hòa trước New Zealand và Bỉ, đội bóng Tây Á đang có 2 điểm và sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử nếu đánh bại Ai Cập ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, những khó khăn ngoài sân cỏ đang tiếp tục phủ bóng lên hành trình của đại diện châu Á tại giải đấu năm nay. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc xảy ra tại sân bay Seattle.

Quang Trung/VOV-Washington
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