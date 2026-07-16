Đội tuyển Myanmar mang đội hình đáng gờm đến đối đầu với Việt Nam

Dù về đến nơi khá muộn sau chuyến bay kéo dài, các thành viên đội tuyển Myanmar vẫn giữ tinh thần thoải mái, thân thiện chào hỏi các nhân viên khách sạn và một số người hâm mộ có mặt đón đoàn.

Đội tuyển Myanmar mang sang Việt Nam lực lượng được xây dựng từ bộ khung chuẩn bị cho ASEAN Championship 2026. Thành phần đội hình kết hợp nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cùng các tuyển thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại giải quốc nội cũng như các CLB ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Đội tuyển Myanmar có mặt tại Thái Nguyên, sẵn sàng cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, chiều 16/7, đội tuyển Myanmar sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Thái Nguyên để làm quen với điều kiện thi đấu trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7. Trận đấu với Myanmar sẽ là màn tổng duyệt quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Championship 2026.

Đến thời điểm hiện tại, sức hút của trận đấu đã được thể hiện qua việc toàn bộ vé mệnh giá 200.000 đồng và 300.000 đồng được bán hết theo hình thức trực tuyến. Ban Tổ chức đang tiếp tục phát hành trực tiếp số lượng vé còn lại có mệnh giá 100.000 đồng để phục vụ người hâm mộ tại Thái Nguyên.